Erzin'de Evrensel’le dayanışma kahvaltısı düzenlendi

Hatay Erzin’de Evrensel’le dayanışma amacıyla düzenlenen kahvaltıda 1 Mayıs’a çağrı yapıldı.

Hatay’ın Erzin ilçesinde Evrensel’le dayanışma kahvaltısı düzenlendi. Etkinliğe kahvaltısına yaklaşık 100 kişi katıldı. Dayanışma kahvaltısında Evrensel’e sahip çıkma ve 1 Mayıs’ta alanlarda olma çağrısı yapıldı.

Dayanışma kahvaltısına Emek Partisi GYK üyesi ve Tüm Köy Sen örgütlenme Uzmanı Sedat Başkavak, EMEP GYK üyesi Halil İmrek, Eğitim Sen İskenderun Şube Başkanı Ali Karadaş, EMEP Hatay İl Başkanı Mevlüt Bulgur, EMEP Osmaniye İl Başkanı Ökkeş Nergiz, EMEP Erzin İlçe Başkanı Mehmet Özaslan, EMEP Dörtyol İlçe Başkanı Bekir Soylu, İskenderun İlçe Başkanı Tugay Demir, CHP Erzin İlçe Başkanı Akif Özer ve yönetim kurulu üyeleri, HDP Erzin İlçe Başkanı Hüseyin Kur ve yönetim kurulu üyeleri, Yeşilkent Sulama Kooperatifi Başkanı Mustafa Vural, Erzin-Dörtyol Sulama Birliği Başkanı Ferhat Özdoğan katıldı.

Açılış konuşmasını yapan EMEP Erzin İlçe Başkanı Mehmet Özaslan, “Evrensel’e sahip çıkmak, basın ve ifade özgürlüğüne sahip çıkmaktır. Kendi sesimize sahip çıkmaktır” dedi. Kahvaltıya katılanlara teşekkür etti.

1 MAYIS'A ÇAĞRI

Evrensel yazarı, Eğitim Sen İskenderun Şube Başkanı ve 1 Mayıs Tertip komitesi Başkanı Ali Karadaş, İskenderun'da 1 Mayıs'ın saat 15.00 Tayfur Sökmen Bulvarından yürüyüşle başlayacağının bilgisini vererek herkesi 1 Mayıs’a çağırdı.

1 Mayıs'a bir çok sorunun büyüdüğü bir ortamda hazırlandıklarını belirten Karadaş, büyüyen ekonominin halk için işsizliği azaltmadığını, enflasyonu düşürmediğini, alım gücünü artırmadığını söyledi. Karadaş, “İşsizliğe, yoksulluğa, ücretlerin dolar karşısında erimesine, tarımın bitirilmesine karşı, kadınlara yönelik şiddet, cinayetlere ve işçi cinayetlerine karşı, iş ekmek, adalet ve parasız, laik eğitim, parasız sağlık ve OHAL’in kaldırılması KHK'lerin iptal edilmesi için 1 Mayıs’ta alanlara çıkalım” dedi.

CHP: BİRLEŞİK BİR CEPHEDE KURMALIYIZ

CHP Erzin İlçe Başkanı Akif Özer, demokrasiden yana bütün güçlerin birleşik bir cephe altında toplanması gerektiğini söyledi. 24 Haziran’da yapılacak baskın seçimin Türkiye'nin kaderini belirleyecek bir seçim olduğunu söyleyen Özer, “Demokrasi güçleri alanlarda sokaklarda birliğini göstermeli kurulmak istenen gerici faşist rejime izin vermemeli” dedi.

‘EVRENSEL NARENCİYE ÜRETİCİLERİNİN SESİ OLDU’

EMEP GYK üyesi ve Tüm Köy Sen Örgütlenme Uzmanı Sedat Başkavak ise Evrensel’in üreticilerin sesi olduğunu, Erzin’de kurulmak istenen termik santrale karşı narenciye üreticilerinin sesini bütün ülkeye duyurduğunu belirtti. Başkavak, Evrensel dışında hiç bir gazetenin çevre kirliliği ile bunun sermaye ilişkisini yazmadığının altını çizdi.

Herkesin Evrensel’e haber, mektup, yazı göndermesini isteyen Başkavak, Evrensel'in herkesin derdini yazacağı ve dertlerimize çözüm yolunu gösteren gazete olduğunu ifade etti. Başkavak, Evrensel gazetesinin bugün ülkedeki kötü gidişata itiraz edenlerin sesi olduğunu söyledi.

AKP iktidarının tüm toplumsal kesimleri susturmak için yoğun bir çaba içerisinde olduğunu kaydeden Başkavak, tek adam rejimine karşı mücadele edenlerin elinde az sayıda basın kuruluşunun kaldığını dile getirerek, bunlardan birisinin de Evrensel olduğunu ve bu açıdan dayanışmanın çok önemli olduğunu vurguladı.

BAŞKANI DEĞİL DÜZENİ BAŞTAN DEĞİŞTİRMEK İÇİN...

Dış siyaset, iç siyaset, ekonomi, tarım politikalarının birbiriyle bağlantılı olduğunu aktaran Başkavak, “Baskın seçim ülkede halkın sorunlarına çözüm olmadıklarının göstergesi. Sorunları yaratanların çözme şansı yok. Yapmamız gereken sadece başkanı değiştirmek değil, bu düzeni baştan değiştirmek olmalı. Emek Partisi olarak en geniş demokrasi güçlerinin ortaklığını oluşturmak üzere çalışacağız” dedi. (Hatay/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 22 Nisan 2018 20:01

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