HDP ceza yağmuru altında seçime giriyor!

Tutuklu milletvekilleri, hapis cezaları, vekilliklerin düşürülmesi, süren davalar derken HDP; 24 Haziran'ı ceza yağmuru altında karşılayacak.

Çağrı SARI

İstanbul

İktidar baskın seçim uygularken muhalefeti devre dışı bırakma gayreti içinde. Bunun için de iktidar ve yargı HDP’yi yakın markajına almış durumda. HDP Milletvekili Osman Baydemir ve Selma Irmak’ın vekilliklerinin düşürülmesi ile 1 Kasım seçimleri sonrası 59 sandalyesi olan HDP’nin sandalye sayısı 48’e kadar düştü.

Türkiye, 21 aydır OHAL koşullarında yönetiliyor. Üstelik ülke OHAL koşullarında, bir de iktidar tarafından baskın bir seçime sürükleniyor. Antidemokratik uygulamalar ile tüm kesimler bir şekilde tanışıyor. Böyle bir ortamda da sandığa gidecek olan ülkenin cezaevleri gazeteciler, siyasetçiler, milletvekilleri, akademisyenler, avukatlarla dolup taşıyor. 7 Haziran seçimlerinin ardından adım adım pasifize edilen Mecliste yasalar cumhur ittifakının istediği biçimde şekilleniyor. Dokunulmazlıkları kalkan HDP’li vekillere de üst üste cezalar yağıyor. Meclis’te de eller yargı tarafından cezası onaylanan vekilliklerin, milletvekillerini düşürmek için kalkıyor. Şu ana kadar 11 milletvekilinin vekilliği düşürüldü, toplam 411 duruşma görüldü. Vekillere verilen ceza ise, onaylanan ve henüz üst mahkemede olanlar, toplamda yaklaşık 110 yıl.

Hakkında dava açılan ve ceza almayan tek tutuklu vekil de adı HDP’nin Cumhurbaşkanı adayları listesinde adı geçen eski eş genel başkan Selahattin Demirtaş.

Tutuklu olan HDP’li vekillerin cezaları şöyle (Farklı dosyalardan toplam):

İdris Baluken: 16 yıl 8 ay

Çağlar Demirel: 7 yıl 6 ay

Abdullah Zeydan: 8 yıl 1 ay 15 gün

Selma Irmak: 10 yıl

Burcu Çelik: 6 yıl

Figen Yüksekdağ: 5 yıl

Ferhat Encü: 4 yıl 7 ay

Gülser Yıldırım: 7 yıl 6 ay

Ceza alıp tutuklu olmayan vekiller ve verilen cezalar ise şöyle:

Behçet Yıldırım: 5 yıl

Lezgin Botan: 18 yıl 8 ay + 2 yıl

Leyla Birlik: 1 yıl 9 ay

Ziya Pir: 11 ay 20 gün

Altan Tan: 2 yıl

Meral Danış Beştaş: 2 yıl 3 ay

Dilek Öcalan: 2 yıl 6 ay

Osman Baydemir: 1 yıl 5 ay 15 gün

Nursel Aydoğan: 4 yıl 8 ay

Ahmet Yıldırım: 1 yıl 2 ay

İbrahim Ayhan: 1 yıl 3 ay

Besime Konca: 2.5 yıl

11 HDP’li vekilin de vekilliği düşürüldü: Figen Yüksekdağ, Nursel Aydoğan, Ferhat Encü, Leyla Zana, Faysal Sarıyıldız, Tuğba Hezer, İbrahim Ayhan, Ahmet Yıldırım, Besime Konca, Osman Baydemir, Selma Irmak.

Tutuklu bulunan milletvekillerinin 20 Nisan tarihi itibariyle toplamda 411 duruşması görüldü. Tutuklu olup halen ceza almamış tekil vekil ise Selahattin Demirtaş.

Son Düzenlenme Tarihi: 22 Nisan 2018 19:28

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