Doğu Kalamun’dan tahliyeler başlandı

Şam’ın kuzeydoğusunda yer alan Doğu Kalamun’daki cihatçı militanların ve ailelerinin tahliyesine başlandı.

Lazkiye yakınlarında yer alan Rus uzlaştırma merkezinin yöneticisi Yuriy Yevtuşenko, Şam bölgesinde kalan diğer gruplarla, ateşkese katılmaları için görüşmelerin sürdüğünü kaydetti.

Sputnik’in aktardığına göre Yevtuşenko, “Daha önce varılan anlaşmalar çerçevesinde Rus uzlaştırma merkezi ve Rus askeri polis birlikleri, güvenlik tedbirlerine uyarak yasadışı silahlı örgüt mensuplarının ve ailelerinin Doğu Kalamun’dan tahliyesine başlandı” diye konuştu.

MÜHİMMAT DEPOLARI TESLİM EDİLDİ

Yevtuşenko ayrıca tahliye için “bugünden (pazar) itibaren Ruhayba yerleşiminin bulunduğu bölgede kontrol noktalı geçici insani koridorun açıldığını” da sözlerine ekledi. Cihatçıların Suriye hükümet güçlerine içinde çok sayıda mühimmatın bulunduğu depoları teslim ettiklerini söyleyen Yevtuşenko, “Anlaşmaya uygun olarak uzlaştırma merkezinin kontrolü altında aşırıcılık yanlıları, Suriye Silahlı Kuvvetlerine 30 adet zırhlı araç, makineli tüfekle donatılmış 3 pikap, 36 tanksavar roketatar, 20 ağır makineli tüfek, 6 roketatar, 3 adet tanksavar güdümlü füze, 23 adet taktik füze, 111 mayın, 60 el bombası, 63 binin üzerinde mühimmat teslim etti.” Öte yandan Yevtuşenko, militanların önceki gün Şam’daki konut bölgelerine açtığı ateş sonucunda 2 kişinin öldüğünü, 9 kişinin de yaralandığını söyledi. (DIŞ HABERLER)

Son Düzenlenme Tarihi: 22 Nisan 2018 18:40

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