Turgutlu'da DİSK/Gıda-İş Temsilciliği açıldı

DİSK/Gıda-İş Sendikası Manisa Turgutlu’da sendika temsilciliği açtı. Açılışa sendika, siyasi parti ve kitle örgütü temsilcileri katıldı.

DİSK/Gıda-İş Sendikası Manisa Turgutlu’da sendika temsilciliği açtı. Açılışa, DİSK/Gıda İş Genel Başkanı Seyit Aslan, Ege Bölge Şube Başkanı Gürsel Köse, Cam Keramik iş Merkez Yöneticisi Hasan Çavdar, Doç. Dr. Nilgün Tunç Ongan, Prof. Dr. Hakan Ongan, CHP Turgutlu İlçe Başkanı ve yöneticileri, Turgutlu İşçi Hakları Derneği, Yaşamder Derneği, Eğitim Sen Manisa Şube Başkanı ve üyeleri ile Eğitim Sen Turgutlu Şube yöneticileri, Emek Partisi Manisa İl Örgütü ve üyeleri, İDP Manisa yöneticileri katıldı.

Gıda-İş Başkanı Seyit Aslan, açılışta ülke gündemini değerlendirerek, “Türkiye’de ne yazık ki işçi sınıfımızın büyük bir bölümü sendikal örgütlülükten yoksun ve bu örgütlülükten yoksun olmanın sorunlarını her gün biraz daha fazla yaşıyoruz. Sermayenin saldırıları, iktidarın dizginsiz saldırıları, uluslararası sermayenin tekellerinin saldırılarını ağır biçimde yaşıyoruz. Türkiye’nin gündemi 24 Haziran’da yapılacak olan seçimlerde. 16 yıldır AKP iktidarı ile yönetilen ülkemizde hangi sorunlar çözüldü diye sorsak, gerçekçi olmaz” diye konuştu.

Aslan yaklaşan 1 Mayıs için de işçi ve emekçilere çağrıda bulundu: “Önümüz 1 Mayıs bütün dünya işçi sınıfının birlik mücadele dayanışma günü. Bu 1 Mayıs aynı zamanda Türkiye işçi sınıfının, emekçilerinin, yoksul halkının olağanüstü hale karşı çıktığı eşitlikten, barıştan, adaletten yana alanları doldurduğu bir gün olsun istiyoruz. Manisa’da da alanları doldurursak bu aynı zamanda yönetenlere de bir mesaj olacak.”

Doç. Dr. Nilgün Tunç Ongan ise dayanışmanın önemini vurgulayarak, “İşsizliğin, yoksulluğun her geçen gün daha da derinleştiği, yılda binlerce işçinin çalışırken can verdiği, geçinemiyoruz diye haykıran işçilerin kendilerini yaktığı bir zamandan geçiyoruz. Böylesi zamanlarda yapılacak en iyi şey de yüzümüzü işçi sınıfına dönmektir. Eğer geniş ittifaklara ihtiyaç varsa, bunun yolunun demokrasi güçlerinin işçi sınıfıyla, emekçilerden yana tutum alması onların yanında yer almasından geçiyor” dedi. (İzmir/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 23 Nisan 2018 16:41

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