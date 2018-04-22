Aydınlık bir gelecek için kapı kapı dolaşalım

Emekli-Sen Aydın Şubesi sendika, siyasi parti ve kitle örgütlerini aydınlık gelecek için seçim çalışması yürütmeye çağırdı.

Emekli-Sen Aydın Şubesi, düzenlediği dayanışma kahvaltısı ile Aydın’ın emek ve demokrasi güçlerini oluşturan sendika, siyasi parti ve kitle örgütü yöneticilerini bir araya getirdi. Kahvaltıya DİSK Genel Başkanı Kani Beko, DİSK Genel Başkan Yardımcısı Cemal Poyraz ve sendika üyeleri katıldı.

İlk sözü alan Emekli-Sen Genel Başkanı Veli Beysülen, “Bu iktidar emeklileri yok sayan bir iktidar. Kaynak yok diyerek ikramiye verilmesine karşı çıkan, ülkenin nimetlerinden emeklilere pay vermeyen, emeklilerin aylıklarının asgari ücret karşısında yüzde 28 kayba uğramasına neden olmuş bir iktidar. En önemli sorunumuz olan sağlık sorunumuza özelleştirdiği sağlık sisteminden dolayı bizleri hizmet almaktan, sağlığımızı korumaktan mahrum bırakmış bir iktidar. Bu iktidar emeği ile yaşayana düşman bir iktidar” dedi. Emeklilerin yüzde 60’ının bankalara borçlu olduğunu, yüzde 25’inin icra takibiyle karşı karşıya olduğunu anlatan Beysülen, “24 Haziran emekliler için hesap görme günü olmalı, hesap kesme günü olmalıdır” dedi.

DİSK Genel Başkanı Kani Beko ise sözlerine “Memleketin bir felaketin eşiğinde olduğu bir süreçte sendikacıların mutlaka bu ülkede müdahil olması gerekir diye düşünüyorum” diyerek başladı. DİSK’in ülkenin geleceğini ipotek altına almak için çıkarılan kanunlara karşı sürekli mücadele ettiğini dile getiren Beko, ülke bankalarının yüzde 75’inin yabancı sermayenin elinde olduğunu belirterek özelleştirmelere dikkat çekti: “Bu ülkede sizin eseriniz olan malları, mülkleri yok pahasına sattılar.” Emeklileri, deney ve tecrübelerini gençlere aktarmaya çağıran Beko, “Yoksa bu ülkenin geleceği zifiri karanlık. Her zamankinden daha fazla bugün gençlerin ve ülkemizin sizlere ihtiyacı var. Alanlara çıkın, kapı kapı dolaşın. Bu memleketi arsa fiyatına satan bu siyasal iktidardan hesap sorma zamanı geldi” dedi.

Bu ülkede nefes almak için özgürlük, demokrasi, barış istedikleri için insanların katledildiğini belirten Beko şöyle devam etti: “Bu topraklar kardeş kanına doydu. Bundan sonra bu topraklarda kardeş kanı akmasın, anlar ağlamasın, barış olsun, kardeşlik olsun dedik. Ankara’da 10 Ekim’de o güzelim barış karanfillerini, o güzelim barış elçilerini katlettiler. Dünya demokrasi tarihi bize şunu öğretmiştir; mazlumlar ve mağdurlar ayağa kalmadıkça diktatörler diz çökmez.” (Aydın/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 22 Nisan 2018 18:04

www.evrensel.net