Nikaragua’da çatışmalar sürüyor, ölü sayısı artıyor

Nikaragua’da sosyal güvenlik sisteminde yapılan değişikliklere karşı 5 gündür süren eylemlerde ölenlerin sayısının 25'e yükseldiği belirtiliyor.

Nikaragua’da sosyal güvenlik sisteminde yapılan değişikliklere karşı 5 gündür süren eylemler hükümet karşıtı gösterilere dönüştü. Polisle çıkan çatışmalar sonucu ölenlerin sayısının 25’e yükseldiği belirtiliyor, yaşamını yitirenlerin arasında bir polis ve bir de gazeteci bulunuyor.

‘GAZETECİYİ PROTESTOCULAR ÖLDÜRDÜ’

Ölen gazetecinin cumartesi günü ülkenin Karayipler kıyısında bulunan Bluefields’deki gösteriler sırasında Facebook’tan canlı yayın yapan Angel Gahona olduğu öğrenildi. Telesur’a göre yerel medya, Gahona’nın polis değil “vandal gruplar” tarafından öldürüldüğünü yazdı.

Sosyal güvenlik yasasındaki düzenleme ücretli çalışanlar ve işverenlerin sigorta primlerini artırır ve bu nedenle özellikle patron örgütlerinin tepkisini çekerken, gösterilere katılanların ise çoğunlukla üniversite öğrencileri oldukları belirtiliyor.

Guardian’ın haberine gösterilerde 67 kişi de kurşunla vuruldu. 43 kişinin ise “kayıp” olduğu belirtiliyor. AA’nın haberine göre ise Nikaragua Devlet Başkanı Yardımcısı ve Devlet Başkanı Daniel Ortega’nın eşi Rosario Murillo gösterilerde şu ana kadar 9 kişinin öldüğünün doğrulandığını söyledi.

ORTEGA’DAN DİYALOG ÇAĞRISI

Devlet Başkanı Ortega ise, televizyonda halka hitaben yaptığı konuşmada, “ailelerin daha fazla teröre maruz kalmaması” için diyaloğa açık olduğunu belirtti.

Nikaragua’da iktidarda Sandinist Ulusal Kurtuluş Cephesi bulunuyor. Devlet Başkanı Ortega ise çoğu üniversite öğrencisi göstericiler arasına çete üyelerinin sızdığını, bu kişilerin gençlerin hayatını tehlikeye soktuğunu ve protestocuların “sağcı siyasi gruplar” tarafından provoke edildiklerini söyledi. Ortega ayrıca ABD’nin de bu grupları mali olarak desteklediklerini kaydetti.

Öte yandan Ortega, diyaloğun sadece iş dünyasının liderleriyle kurulacağını, toplumun diğer kesimleriyle böyle bir görüşme yapılmayacağını bildirdi.

Göstericilerin en güçlü olduğu Politeknik Üniversitesinin kampüsü de çatışmalara sahne olurken, dün sabah Managua’nın kuzeyinde Esteli kentine ordu birlikleri konuşlandırıldı.

PATRON ÖRGÜTÜ YÜRÜYÜŞ ÇAĞRISI YAPTI

Öte yandan patron örgütü COSEP’in özel sektöre bugün için yürüyüş çağrısı yapması dikkat çekti. Guardian’a göre COSEP, 2007’de iktidara geldiğinde hükümeti destekleyen örgütler arasındaydı.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi ise artan şiddet karşısındaki “endişeleri”ni dile getirerek Nikaragualı yetkililere göstericilere ve medyaya yönelik saldırıyı durdurma çağrısı yaptı.

PROTESTOLAR NASIL BAŞLADI?

Nikaragua Sosyal Güvenlik Enstitüsü (INSS) geçtiğimiz pazartesi günü sosyal güvenlik reform paketi açıkladı. Sistemdeki 75 milyon dolarlık açığı kapatma gerekçesiyle hazırlanan paket iki gün sonra, Çarşamba günü Devlet Başkanı Daniel Ortega tarafından kararname ile yasalaştırılınca protestolar başladı. Çarşamba günkü ilk eylem için sosyal medyadan “#SOSINSS” etiketiyle çağrılar yapılmıştı.

Bu arada düzenlemeye göre, 1 Temmuz’dan itibaren INSS’ye bağlı işçilerin sigorta primi yüzde 6.25’ten yüzde 7’yi çıkarılıyor. Ayrıca şirketler ve işverenlerin de katlısı yüzde 19’dan yüzde 21’e yükseltiliyor. Primlerin dereceli olarak artırılarak 2020 yılında yüzde 22.5’a yükselmesi hedefleniyor.

Öte yandan bir başka tepki çeken değişiklik için emeklilerin emekli maaşlarından sağlık giderleri gerekçesiyle yüzde 5 kesinti yapılacağının açıklanması oldu. BBC Mundo’ya göre Nikaragua’da 200 bin emekli bulunuyor, bunların çoğunluğu ise aylık 300 ile 500 dolar arası emekli maaşı alıyor. Hükümet ise değişikliklerin sosyal güvenlik sistemindeki yangını söndürmek için gerekli olduğunu savunuyor. (DIŞ HABERLER)

Son Düzenlenme Tarihi: 22 Nisan 2018 18:07

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