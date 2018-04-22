Grev yasaklarına karşı 1 Mayıs’a

Kayseri’de emek ve demokrasi güçleri, 1 Mayıs’ta gerçekleştirilecek miting için çalışmalarını hızlandırdı.

Kayseri’de emek ve demokrasi güçleri, 1 Mayıs çalışmalarına devam ediyor. Cumhuriyet Meydanı Mimar Sinan Parkı içerisinde saat 16.00’da başlayacak miting için emek ve demokrasi güçleri çalışmaları hızlandırdı.

Kayseri’deki 1 Mayıs mitingine KESK, DİSK, Türk-İş’e bağlı TÜMTİS, CHP, EMEP, Hacı Bektaş Veli Derneği, Sarız Kırkısraklılar Derneği de katılacak. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi işçileri ve taşeron işçiler de talepleriyle katılmak üzere hazırlığını sürdürüyor.

Evrensel’e konuşan SES Kayseri Şube Başkanı Orhan Karakaya “Her dönem açısından 1 Mayıs önemli ancak bu dönem ayrı bir önem taşıyor. Ülkenin OHAL ile birlikte KHK’ler ile yönetilmesi, binlerce kamu ve sağlık emekçisinin işinden olması, ülkenin gidişatı açısından sağlıklı değil. Biz Kayseri SES Şubesi olarak, bu dönem açısından 1 Mayıs’ın çok daha güçlü olması gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

DİSK Bölge Başkanı Cumali Sağlam da şunları söyledi: “20 Temmuz 2016’dan bu yana OHAL’in açıklanması ile birlikte işçilerin emekçilerin yok sayıldığı, bütün haklarımızın gasbedildiği, işçi cinayetlerinin had safhada olduğu, çocuk işçiliğin ön plana çıkarıldığı bir ülke haline geldik. Taşeronların kadroya geçişi adı altında işlerinden atılması, işçi grevlerinin yasaklanması, şeker fabrikalarının satılması, iktidarın OHAL ile bizleri devre dışı bırakmak istemesine karşı 1 Mayıs’ta güçlü bir şekilde alanlarda olmalıyız. 1 Mayıs emeği ile çalışanın, üretenin ve bütün insanların 1 Mayıs’ı. Bu yüzden bütün işçileri emekçileri saat 16.00’da Mimar Sinan Parkı’na çağırıyoruz.”

Kayseri’de işinden edilen bir taşeron işçi, “Kadro vaadi ile yıllarca sömürüldükten sonra, KHK’yle, çocukları; eşleri, işsizlik-çaresizlik içerisinde bırakılarak kapı dışarı edildik. Bizlerin işlerimizden haksız yere atılmamız yaşam hakkımızın elimizden alınması demek değil midir? Bu sömürüye ve kıyıma hem dur demek için, hem de elimizden alınmaya çalışılan haklarımızı sonuna kadar mücadele ile söke söke alacağımızı bilmeleri için biz de 1 Mayıs’ta alanlardayız! Yaklaşan seçimlerde bize kazdıkları kuyulara onları gömeceğiz” diye konuştu.

Kayseri OSB’den bir metal işçisi ile şunları söyledi: “İşçilerin gasbedilen haklarını ve taleplerini dile getirdikleri; yaşadıkları sömürüye karşı çıktıkları, birlik ve dayanışma günüdür 1 Mayıs. Taleplerimizi dile getirebilmemiz için; kıdem tazminatımızın kaldırılmaması için, daha iyi bir gelecek için, kiralık işçilik yasasının kabulüne karşı alanlarda olmalıyız. Fazla çalışma saatlerine karşı; işyerlerinin daha güvenli çalışma koşullarına sahip olması için OHAL ve KHK’ler ile yönetilen ülkemizde işçilerin emekçilerin haklarını özgürce haykırdığı bir 1 Mayıs olmasını diliyorum. Tüm çalışan işçi arkadaşlarımı davet ediyorum. OHAL’in ilan edilmesi ile birlikte işçi grevlerinin yasaklanmasına karşı hep beraber meydanlarda olmaya davet ediyorum. Beraber mücadele edersek kazanabiliriz.” (Kayseri/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 22 Nisan 2018 17:49

www.evrensel.net