Seçim tepkisi: Çıkarları için bizi görmezden geliyorlar

İzmir’de öğrenciler erken seçim kararına ve sınav tarihlerinin ertelenmesine tepki gösteriyor.

Dilek OMAKLILAR

İzmir

Alınan baskın seçim nedeniyle 23-24 Haziran'da yapılacak olan YKS'nin YÖK tarafından ertelenmesi sınava girecek olan öğrencilerin tepkisine yol açtı. YÖK Başkanı’nın “sınavın ertelenmesi şans” sözlerine tepki gösteren öğrenciler sürekli değişen sınav sistemi nedeniyle mağdur olduklarını söylediler. Öğrenciler, sınav tarihin ertelenmesinin ‘şans’ olmadığını, aksine yaşanan mağduriyeti artıracağını söylüyor.

Karşıyaka Suzan Divrik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Sena, “Son sınıf değilim ancak beni neyin beklediğini bilememek çok kötü. Bu sınava hazırlanırken hepimizin içinde korku var. Sistem o kadar çok baskı atında tutuyor ki ne yaparsam yapayım yeterli olmayacakmış gibi hissediyorum. Sistemden kaynaklı hep bir kaygımız var. Bizi düşünmeden çocuk oyuncağı gibi oynadıkları sistemle bir de sınav tarihini ertelediler. Kaygılarımızı arttırmaktan başka bir şey değil” diyor.

‘BİZİM YAŞADIĞIMIZ STRESİ ANLAMIYORLAR’

Eğitimin yeterince problemli, sınav sisteminin ise sürekli değişmesinden kaynaklı geleceğe dair beklentilerinin azaldığını vurgulayan bir başka öğrenci ise, “Eğitimde sıkıntı çok. Bizim yaşadığımız stresi anlamıyorlar. Eğitimde bir sürü sorun, eşitsizlik var. Bizden hep başarı bekliyorlar ancak, ilk tercih ettikleri seçim tarihini değiştirmek değil, bizim sınavımızı ertelemek oluyor” ifadelerini kullanıyor.

‘KENDİ ÇIKARLARI İÇİN BİZLERİ GÖRMEZDEN GELİYORLAR’

Konak Gültepe Nene Hatun Lisesi öğrencisi Ece de “Bizler aylarca çalışıp hazırlanıyoruz, yaşadığımız stres ailelerimizi de etkiliyor. Her sene bir şey çıkartıyorlar, seneye ne olacak bilmiyoruz bile. Sadece kendi çıkarları için sürekli değişen bir sistem var. Bize ‘olduğu gibi kabul edin’ diyorlar. Kabul etmiyorum kardeşim.” dedi.

Ece, “Bizden başarı istiyorlar ama, en çok da gençleri görmezden geliyorlar” diyor.

‘SINAVIN ERTELENMESİ ŞANS DEĞİL '

Aliağa Anadolu Lisesinden öğrenciler ise sınav tarihinin değişmesini ‘şans’ olarak değerlendiren YÖK Başkanına da anlam veremediklerini belirtti. Aliağa lisesinden bir öğrenci, “Sınava 1 hafta kala zaten çalışmayı bırakıyoruz. Aylarca çalışmayan öğrenci sonra çalışsa ne olacak? Biz programlarımızı buna göre yapıyoruz her zaman. Şans olduğunu asla düşünmüyorum. Kaldı ki 1 hafta çalışmayla başarı mı sağlanır, bizimle alay ediyorlar” diyerek tepki gösteriyor.

‘YÖNETEMEDİKLERİNİ ANLAYINCA SEÇİM KARARI ALDILAR’

Emre GÖKMEN

İzmir

Ege Üniversitesi öğrencileri de alınan erken seçim kararını ve seçimden beklentilerini Evrensel’e değerlendirdi.

Felsefe 1. Sınıf öğrencisi Elif, Erdoğan ve hükümetinin artık ülkeyi yönetemediğini ve bu yüzden bir seçim kararı aldıklarını söyledi. Milyonlarca gencin hazırlandığı ve geleceğini belirleyeceği sınavın ertelenmesini de yorumlayan Elif, iktidarın çıkarları için hiçbir şeyi önemsemediğini söylüyor. Adaylık tartışmaları için de görüşlerini aktaran Elif çekincelerinin CHP'nin önceki dönem adayları gibi her kesimi kapsamayan, herkese hitap etmeyebilecek bir aday çıkarması olduğunu vurguluyor. Yine felsefe 1. Sınıf öğrencisi olan Beritan da iktidarın ülkeyi yönetmek de zorluk yaşadığını ve panikle seçim kararı alındığını söylüyor.

Bu sene ilk defa oy verecek olan felsefe bölümünde okuyan bir başka öğrenci de muhalefetin seçeceği adayın Erdoğan'a karşı oluşturulacak karşı güçte büyük bir rol oynayacağını söylerken, seçim güvenliği konusunda endişelerinin olduğunu ifade ediyor. Bir Tıp Fakültesi öğrencisi de “İktidar, kendisini garanti altına almak istiyor ve bunu yaparken de arkasına OHAL’i alıyor” diyor. Seçim süreci için konuştuğumuz bir başka öğrenci de, “İyi Parti’nin güçlenmesinden korktukları için erken seçim yapılıyor. Ayrıca ekonomideki kötü gidişatın seçmenlerin üzerinde etkili olmasının önüne geçilmek isteniyor” diyor.

Son Düzenlenme Tarihi: 22 Nisan 2018 17:44

www.evrensel.net