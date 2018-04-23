‘Hep beraber olursak başarabiliriz’

Kocaeli Üniversitesi öğrencisi: Cesaret bulaşıcıdır, her birimiz elimizden geleni yapalım, geleceğimizi beraber kazanalım.

Kocaeli Üniversitesi öğrencisi

Merhaba Evrensel okurları. Cumhurbaşkanı 24 Haziran'da erken seçim yapılacağını söylediği günden beri Kocaeli Üniversitesi'nde sınıf arkadaşlarımın tepkilerini ve tartışmalarını anlatmak için bu mektubu yazıyorum sizlere...

Son sınıfta olan arkadaşlarımın bir kaçının ilk tepkisi “Ya bari KPSS'den sonra olsaydı artık hiç umudum yok, 1 sene boşuna çalıştım” şeklinde oldu. İYİ Partiye oy vereceğini söyleyen bir arkadaşım ise “Afrin diye askerlerimizi savaşa yolladılar, meğer tek dertleri seçimmiş” diyor ve milli duygularının istismar edildiğini söylüyor. Bir diğeri “Bu seçimin paraları yine bizim cebimizden çıkacak” diyor...

Zaten geleceğe dair umutsuz olan arkadaşlarım, artık hiç bir kuruma güvenemeyeceklerini ve seçimin her şeye daha fazla zam gelmesi anlamına geldiğini tartıştı sınıfta. Kimi İYİ Parti'den umutlu, kimi ne olacağını kestiremiyor. Fakat hepsinin aklının bir kenarında "Bir araya gelişler olur mu, bir dur denebilir mi, bir şeyler değişebilir mi?" diye büyük bir soru işareti var. İYİ Parti'den umutlu olan arkadaşlarla sohbetimizden belirsizlikten korktuklarını gözlemliyoruz.

CHP'li bir arkadaş ise İYİ Parti veya Saadet'ten önce HDP ile açıktan ya da dışarıdan ortaklaşma şeklinde bir araya gelinmesi gerektiğini söyledi. HDP'nin olmadığı bir ittifakın baştan 6 milyon kişiyi dışlamak anlamına geldiğini düşündüğünü söyledi. Geçmiş seçimlerde AKP'ye oy vermiş arkadaşlarım da farklı siyasi görüşe sahip arkadaşlarım da memnun değiller olan bitenden ve erken seçimden...

Kimi işsizlikten bahsediyor, kimi akademi üzerindeki baskıdan, kimi artan benzin fiyatından kimi hayat pahalılığından. Umutsuz başlayan sohbetlerin çoğu umutlu bitiyor. Kimi arkadaşımız seçimde müşahit olacağını, kimisi 1 Mayıs'ta alanlarda olacağını, kimi de elbet bunun değişeceğini söylüyor. Buradan bütün geleceğe dair umutsuz üniversite öğrencilerine sesleniyorum cesaret de bulaşıcıdır, her birimiz elimizden geleni yapalım, geleceğimizi beraber kazanalım. Hep beraber olursak başarabiliriz.

Son Düzenlenme Tarihi: 22 Nisan 2018 17:35

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