Metal işçileri: İşçi düşmanlığına oy vermeyelim

Metal işçileri, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın DEİK Genel Kurulu’nda yaptığı emek karşıtı açıklamalara yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Dış Ekonomik İlişkiler Genel Kurulunda OHAL ve seçimlere ilişkin açıklamaları metal işçilerini öfkelendirdi. “OHAL’i sadece teröre karşı kullandık”, “Greve tevessül edenleri OHAL’le engelledik”, “Seçilirsek iş adamlarına kabinede görev vereceğiz” şeklindeki açıklamaları “İşçi düşmanlığı” olarak nitelendiren işçiler, başta AKP’ye oy verenler olmak üzere tüm arkadaşlarına “İşçiler olarak bu anlayışa oy vermeyelim” çağrısı yaptı.

Bursa’dan Bosch işçisi tepkisini “Maaşını almadan vergisi kesilen, emeğiyle geçinen işçilere müdahale edeceğinize keşke maden, şantiye, fabrika patronlarına müdahale etseydiniz kar hırsı yüzünden her yıl yüzlerce insan iş cinayetlerine kurban gitmez ya da sakat kalmazdı” sözleriyle dile getirdi. Hükümetin Türkiye’yi patronlar için dikensiz gül bahçesine çevirmeye çalıştığını dile getiren işçi, şöyle devam etti: “Öreğin fabrikalara İşkur üzerinden işçi alımı yapılıyor ve altı ay boyunca asgari ücret üzerinden çalıştırılıyor. Bu ücretin tamamına yakınını da devlet karşılıyor. İşveren yemek ve servis ücreti ödeyerek altı ay boyunca bedava işçi çalıştırıyor. Kamu spotlarında sigortasız çalıştırılıyorsanız Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bildirin deniliyor. Kimi kime şikayet edelim. Ekonomi yüzde yedi büyüdü deniliyor ama haklarımız her geçen gün geriye gidiyor.”

TAM BİR İŞÇİ DÜŞMANI

Bir başka Bosch işçisi, yapılan açıklamaları “Tam bir işçi düşmanı” sözleriyle değerlendirdi. “İnsan bu kadar kendini ifşa eder mi?” diye soran işçi, şöyle devam etti: “Sen patronların Cumhurbaşkanısın, OHAL ile işçilerin anasını ağlattın. Ve başkanlık sistemiyle bir 50 yıl daha bunu devam ettirmek istiyorsun. Buradan Renault, Tofaş, Bosch ve diğer metal fabrikalarında çalışan arkadaşlara sesleniyorum. Sana bir işçi olarak oy vermeyeceğim ve geleceğimizi senin gibi bir adama teslim etmemek için oy vermeyelim işçi kardeşlerim. Bundan daha iyisi mi var diyen AKP’li işçi kardeşlerime de ayrı sesleniyorum. Artık gerçeği görün. Vicdanınızın sesini dinleyin.”

Renault işçisi ise Erdoğan’ın patronların dostu olduğunu göstermek için büyük çaba sarf ettiğini, iktidarının bir patronlar iktidarı olduğunu göstermeye çalıştığını dile getirdi. Erdoğan’ın grev yasaklarına ilişkin dile getirdiklerinin hepsinin doğru olduğunu anlatan işçi, devam etti: “Hep birlikte yaşadık ve gördük. AKP iktidarı döneminde 196 bin işçiyi ilgilendiren 14 grev yasaklandı. OHAL döneminde grev yasakları hız kazandı. Grevleri yasaklanan işçiler arasında AKP’ye oy verenler de var. Ama işçilerin yaşadığı haksızlıklar Erdoğan’ın umurunda bile değil. Şu andaki en büyük derdi Türkiye’den dışarı sermaye kaçışını önlemek. Kaçıranlara karşı serzenişte bulunuyor ama serbest piyasaya iman etmiş olması dolayısıyla hiçbir somut önlem alamıyor. Ne borsaya dokunabiliyor ne de dövizi kontrol edebiliyor. Dolayısıyla da sermayeyi Türkiye’de kalmaya ikna etmek için patronlara ucuz emek cenneti vaat ediyor.”

Erdoğan: Greve tevessül etmek isteyen işçilere OHAL ile müdahale ettik

HANGİ PATRON İŞÇİYE HAK VERİR

Çerkezköy’den B/S/H işçisi “Cumhurbaşkanı bunu hep söylüyor. Ama ilk defa direk metal işçilerini hedef aldı. Grevimiz ertelendiğinde MESS bize yüzde 13 zam vermişti. Demek ki Cumhurbaşkanının da bizi reva gördüğü ücret bu. Çünkü mücadele etmeyin. Hak aramayın. Verileni kabul edin diyor. Bunu birde patronlara söyleyerek biz sizin yanınızdayız. İstediğiniz gibi işçileri sömürebilirsiniz diyor. Bundan cesaret alan hangi patron işçilere hak verir. Demekki OHAL ne darbe ile mücadele ne de ülke güvenliği için uzatılıyor. Hep hak arayanların bastırılması için kullanıldığı ortada” diye konuştu.

Bir başka B/S/H işçisi OHAL’in yeniden uzatıldığını hatırlatarak devam etti: “Grev yasakları, hak arayanların bastırılması devam edecek. Birde bu ortamda seçime gidilecek.. OHAL işçiler için, ülke için iyi bir şey değil. Çünkü hiç bir sorunumuzu çözmedi. Hatta zarar verdi. Biz kaybediyoruz. OHAL hemen kaldırılmalı. Keyfiyet bitmeli.”

İŞÇİYE TERÖRİST SINIFINA KOYDU

Sakarya’da bulunan Toyota çalışan işçi ise “Grev yapanı işçiyi terörist sınıfına koyup terörle mücadele adı altında susturuyoruz diyor sanayicilere. Para yok zaten bak batıyoruz, getirin paralarınızı daha ne yapalım sizin için diyor işte” dedi.

Ford Otosan işçisi de Erdoğan’ın daha önce de patronlara benzer bir açıklama yaptığını hatırlatarak “Artık işçilerin AKP zihniyetini iyi tanımlarını ve ona göre değerlendirme yapmaları gerekmektedir. İşçiler yasal hakları için eylemler yaparken bunu terörle bağdaştırması, biz işçileri incitmiş ve kırmıştır. Hak arayan emekçileri terörist ilan edip, işverenleri destekleyen bir Cumhurbaşkanı açıkça emekçi düşmanlığını dile getirmiştir. Bizler bunu unutmayacağız, unutmamalıyız da. Ayrıca kendi grubundaki milletvekilleri iş adamı, oğlu da işveren. Tabi ki seçimini zengin olanlardan yana kullanmıştır” dedi.

Dytech işçisi ise şunları söyledi: “Bu konuşma ile Cumhurbaşkanı açık açık işverenlere OHAL olmasaydı siz para kazanamazdınız diyor. Herkes için adil olan bir şeyi istemek terörizmdir diye düşünüyor. Bu sözlere söylenebilecek tek bir şey var, yazık. Umarım AKP’ye oy veren işçiler bu gerçekleri görerek 24 Haziran’da da bu sözlere gerekli yanıtı verirler.” (İŞÇİ SENDİKA SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 22 Nisan 2018 17:03

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