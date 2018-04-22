‘Beyşehir Gölü yok olmasın’

Beyşehir Gölü'nden sulama amaçlı su alınması göldeki su seviyesini düşürmesi ve balık türlerinin ölümüne neden olması protesto edildi.

Konya Beyşehir’de, CHP İlçe Başkanı Rıdvan Şenyurt ve beraberindeki partililer, sulama amaçlı kanal kapaklarının açılıp, Beyşehir Gölü'nden su almasının, göldeki su seviyesini düşürdüğünü ve balık türlerinin ölümüne neden olduğunu ileri sürdü. Bu durumu protesto eden partililer, gölün yok olmaması için önlem alınması gerektiğini belirtti.

Burada konuşan Şenyurt “Beyşehir Gölü'nün seviyesinin mahkeme kararıyla belirlenip, özel hükümle düzenlenmesi akıl dışıdır ve acilen 'öncelik göl' mantığındaki planlamalar yapılmalıdır. 7 yıl önce gölde 511 ton sazan avlanırken, 2017 yılında sadece 27 ton sazan avlanabilmiştir. Kaçak avcılık ve elektro şok tarzı vahşi avlanmalarda da her türlü mücadeleye omuz vermeye hazır olduğumuzun bilinmesini isteriz. Elektro şok avcılığına hapis cezası verilmesini de destekliyoruz” diye konuştu. (Konya/DHA)

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