YSK, İYİ Parti'nin seçime katılmasına karar verdi
Fotoğraf: Elif Öztürk/AA

YSK, İYİ Parti'nin seçime katılmasına karar verdi

    • 22 Nisan 2018 16:36

    15 CHP milletvekilinin İYİ Parti'ye katılmasının ardından YSK, İYİ Parti'nin seçimlere katılmasına karar verdi.

    İYİ Parti’nin seçimlere katılabilmesi için CHP’li 15 milletvekilinin CHP’ye geçmesinin ardından Yüksek Seçim kurulu (YSK) kararını verdi. 

    Karar, CHP’li milletvekillerinin katılım belgelerinin YSK’ya sunulmasının ardından İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray’ın yaptığı başvuru sonrası çıktı.

    YSK, 7 kabul oyuna karşılık, 2 ret oyuyla İYİ Parti’nin seçimlere katılmasını kabul etti. (HABER MERKEZİ)

    CHP ile İYİ Parti anlaştı, 15 CHP milletvekili İYİ Parti’ye katıldı

    Son Düzenlenme Tarihi: 22 Nisan 2018 16:40
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