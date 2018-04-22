Samsun’da KESK bölge toplantısı yapıldı

Samsun'da, Sinop, Kastamonu, Amasya, Çorum, Tokat ve Ordu'dan temsilcilerin katıldığı KESK bölge toplantısı yapıldı.

Samsun’da Elektrik Mühendisleri Odası toplantı salonunda KESK Yürütme Kurulu üyesi Elif Çuhadar’ın katıldığı bölge toplantısı yapıldı. Toplantıya, Sinop, Kastamonu, Amasya, Çorum, Tokat, Ordu ve Samsun’dan KESK yönetici ve üyeleri katıldı.

Toplantıda işçi ve emekçilere yapılan saldırılar bunların toplumsal yaşamdaki sonuçları ve örgütsel mücadele konuları tartışıldı. Önümüzdeki dönem en önemli gündem maddeleri olarak 1 Mayıs çalışmaları ve 24 Haziran erken seçim çalışmaları konuşuldu. Emekçilerin haklarına yönelik saldırıların emek örgütlerinde ve emek mücadelesinde yarattığı sorunlar ifade edildiği toplantıda, bundan sonraki süreçte mücadelenin yükseltilmesi gerektiği, sorunların mücadele içinde aşılabileceği belirtildi.

Toplantıda söz alan yöneticiler çalışmalardaki aksaklıkları ve yapılması gerekenleri anlatırken 1 Mayıs çalışmalarının emekçilerin mağduriyetleri ve talepleri üzerinden yürütülerek en geniş kapsamlı katılımın sağlanması, 1 Mayıs’ın seçimler öncesinde kitlesel bir gösteriye dönüştürülmesi gerektiği vurgulandı. En geniş halk kesimlerini kapsayacak bir mücadele hattının örülmesi için daha çok çalışılması gerektiği vurgulanan toplantıda 1 Mayıs’ın 24 Haziran seçimleri öncesi toplumda büyük bir motivasyon sağlaması gerektiği bu nedenle 1 Mayıs çalışmalarının aynı zamanda seçim çalışmalarında kapsayacağı söylendi. 1 Mayıs ve 24 Haziran seçimleri sürecinde yerel örgütlerin ve mücadelenin geliştirilmesi için planlı istikrarlı ve sürekli bir çalışmanın gerekli olduğunun altı çizildi. (Samsun/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 22 Nisan 2018 16:20

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