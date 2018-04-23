Semih Hiçyılmaz, AKP-MHP ittifakının erken seçim kararını ve ekonomik hedefleri yazdı.

Semih HİÇYILMAZ

Seçim kararının açıklanmasıyla beraber partilerde bir koşuşturma başladı. Öyle ya sayılı günler tez geçerdi. Şunun şurasında kaç gün vardı ki seçime. Tüm partiler en çarpıcı vaatlerinin listesini hazırlamaya başladı seçmeni cezbetmek için. Ama kampanyalar resmi olarak başlamadığından bütün bunlar bir sır gibi saklanıyor. Kulislerden sızan haberlere göre yorumlar yapılıyor, tahminler öne sürülüyor.

Bütün bu giz perdesinin arkasında ise iktidar partisinin müthiş seçim vaadi yatıyor. Ülke ekonomisinin freni patlamış hafriyat kamyonu gibi yokuş aşağı gidişini herkes gibi gören iktidar da seçim kampanyasını ekonomik vaatler üzerine kuruyor. Benzin fiyatlarındaki artışın otomatiğe bağlanması, enflasyondaki artış, işsizler ordusunun her yıl bölük bölük çoğalarak düzenli ordu seviyesine ulaşması, mutfaktaki yangına itfaiyeci yetişmemesi gibi etmenler elbette iktidarı zorluyor. Bütün bunların dış mihrakların oyunu olduğu propagandası da maalesef fazlaca tutmuyor. O zaman geriye gerçekleştirilmiş müthiş icraatlar üzerine kurulmuş bir kampanya yapmaktan başka bir şey kalmıyor.

Geçtiğimiz günlerde muhtarlarla yaptığı toplantıda sayın cumhurbaşkanımız on beş yıllık iktidar dönemlerindeki en çarpıcı icraatlarını açıklamamış mıydı? ‘Eskiden umumi tuvalete bir milyon TL’ye gidiliyordu, şimdi ise bir TL’ye gidiliyor’. Bu sözler üzerine neredeyse saray alkıştan yıkılacaktı. Buydu işte sürdürülebilir ekonomik kalkınma modeli. Balkanlarda, Ortadoğuda hatta yakın ve uzak doğuda bile örnek alınmamızdaki en çarpıcı örnek. Şimdi sıra gelmişti son darbeyi vurmaya. Seçim kampanyasının omurgası olacak sloganı bulmaya.

YETKİLİ KURUL SARAY MUTFAĞINDA MI?

‘Hedef 2023, Umumi Tuvalet 50 kuruş’.

Buydu işte; muhalefetin bile şapka çıkaracağı kampanyanın omurgası.

‘Seçim yok, seçim yok’ diye günde kırk kez söyledikten sonra birdenbire ‘iki ay sonra seçim’ demek bir çelişki ve tutarsızlık olarak addedilse de kimi art niyetliler tarafından, hiç de öyle değildi.

Demokrasiyle yönetilen bir ülkede kitlelerin eğilimlerini göz önüne alarak bazı fikir değişikliklerinden daha doğal ne olabilirdi ki. Hem rahmetli dememiş miydi ‘dün dündür bugün bugündür’ diye. Üstelik erken seçim önerisi Devletten gelmişti. Başkan ne demişti erken seçim tarihini açıklarken. ‘Bu öneri üzerine dün akşam partinin yetkili kurullarını toplayıp değerlendirdik’. Yani akşam sarayda yemek sofrasında Emine Hanım ve Bilal’le bu konuyu konuşmuştu demek ki.

AĞAYA BELEŞ!

Dönelim konuya. Hedef belirlenmişti. Muasır medeniyet seviyesine ulaşmadaki en önemli köşe taşlarından biriydi bu. On beş yıllık icraat döneminde bundan daha somut ekonomik gösterge bulunmamaktaydı. Gerçi bu dönemde milletin boğazından geçenler azaldığından umumi tuvalet ihtiyacında da bir azalma olmuştu ama, o kadar da olurdu. Eski zamanlarda umumi tuvalete giden çıkışta kaç para vereceğini hesaplayıp, birden milyona kadar saymaya kalkınca akşam oluyordu. Şimdi öyle mi? Birden elliye kadar beş dakikada sayılırdı. Zamandan da tasarruftu bu ekonomik başarı.

Benzin 6 lira olmuş, her üç gençten biri işsiz, tarım bitmiş, hayvancılık yok olmuş bunların ne önemi vardı ki. Bundan böyle umumi tuvalet 50 kuruş olacaktı.

Üstelik ağaya beleş!

Son Düzenlenme Tarihi: 22 Nisan 2018 15:39

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