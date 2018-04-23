Sanayi esnafı: Büyüme millete ve küçük esnafa değil

Denizli 1. Sanayi esnafı ve işçileriyle ekonominin gidişatını, 1 Mayıs'ı ve erken seçim kararını konuştuk.

Hilmi MIYNAT

Denizli

Denizli’de 1. Sanayi esnaf ve çalışanlarıyla ülke ekonomisini, erken seçim ve 1 Mayıs’ı konuştuk. ‘Ekonomi büyüyor’ haberlerine “Ekonomi büyüyor millet fakirleşiyor bu nasıl iş? Ekonomi millet için değil büyük patronlar için büyüyor” tepkisi veriyorlar.

Motor ustası Hasan, ekonominin durumunu iflas etmesine az kaldığını anlatarak özetliyor:

“Dolar 2 lirayken borç almıştım. O haliyle ödeyemeden borcum iki katına çıktı. Sabahtır iş yok boş oturuyoruz. Arabası bozulan evin altına çekip ‘param olunca götürürüm’ diyor. 4-5 ay daha böyle giderse kepenk kapatırız gibi görünüyor. Sermayesi olan götürür ama durumu olmayan dükkan sahipleri iflas eder.”

Geçen yıl işlerin bir nebze daha iyi olduğunu söyleyen Hasan, “Yılbaşından sonra işler bıçak gibi kesildi. Afrin operasyonunun da etkisi olabilir. Ben savaş değil ‘operasyon’ olarak değerlendiriyorum. Fakat her merminin bir maliyeti var. Binlerce, milyonlarca atılıyor. Ekonomiye büyük zarar veriyor” şeklinde konuştu.

TEŞVİK TEPKİSİ

Sanayide babasına yardım eden ekonomi öğrencisi Ekrem, daha önce asgari ücretli bir işte çalıştığını, bırakıp babasına yardıma geldiği bilgisini verdikten sonra tanık olduğu esnaf ve çalışan sorunlarına değiniyor: “Asgari ücretin kime ne faydası olacak. Esnafa teşvik reklamları yayınlıyorlar. Çevremde başvuran hiçbir tanıdığıma teşvik çıkmadı. Teşvik çalışacak, iş yapacak olana değil kendi yandaşlarına çıkıyor. Kendi ceplerine koydukları paranın bile bize reklamını yapıyorlar” dedi.

‘ELİM KIRILSAYDI DA...’

Referandum dahil geçmiş seçimlerde AKP’ye oy verdiğini söyleyen döşemeci Ali Usta, “Elim kırılsaydı da vermeseydim. İnşallah bu sefer kazanamazlar. Ülkenin anasını ağlattılar onlar da ağlasın” diyor.

‘Seçimden sonra ekonomi düzelir’ söylemlerine itiraz ediyor Ali Usta: “Seçimden sonra düzelecek hikaye. Kaç seçim geçti hep daha kötüye gidiyor. Ben esnafım Bağkur’umu yatıramıyorum. Bir ben değil gez dolaş yüzde 90’ı yatıramıyordur. İnternet ortamında vergi affı haberleri dolanıyor onlar da hikaye. Muhasebeciyi arıyorum yok öyle bir şey diyor. SGK’yı arıyorum yok. Borçluya müjde, emekliye müjde diye haber koyuyorlar İnternet’e. Bu kadar yalan olmaz”.

İktidar ve muhalefet partileri arasındaki atışmalarından da rahatsız olan Ali usta: “Ya sen koskoca ülkenin cumhurbaşkanısın, bu ülkenin konuşulacak hiçbir derdi kalmadı, yok Kemal Bey şunu dedi bunu dedi. Halk sana onu mu soruyor? Bu ülkeyi yöneten sensin, gidişat nereye nasıl düzelecek onu konuşsana! Erken seçim diyor, Akşener’in adaylığını engellemek için elinden geleni yapıyor. Herkesten her şeyden korkuyor” ifadelerini kullandı.

EKONOMİ İÇİN OY VERMİŞTİM!

Ali Usta’ya AKP’ye neden oy verdiğini soruyoruz ve karşılığında şu yanıtı alıyoruz:

“2001 krizinde sürekli zamlar sürekli zamlar. Ama yine o dönem bile bugünden iyiydi, piyasada para dönüyordu. Sonra bunlar geldi ilk seçimlerde oy vermedim. Sonra baktım ekonomi düzeliyor gibi oy vermeye başladım ama ne bileyim bu hallere düşeceğimizi. Her şeyi sattılar samanı bile ithal ediyoruz. Bir CHP’li, bir muhalif oturup eleştiriyor karşılarında iki söz söyleyemiyorum, savunulacak hiçbir tarafı yok bu iktidarın. Eleştiren haklı bir şey diyemiyorsun.”

İŞÇİLERE ÇALIŞMA PATRONA BAYRAM

1 Mayıs’ı sorduğumuz Hasan Usta’nın değerlendirmesi şöyle:

“İşçi bayramı diyorlar ama işçiye bayram olmuyor. İşçiler çalışıyor patronlar bayram ediyor. 1 Mayıs’ta bize tatil yok. Bazı fabrikalara ve memura tatil oluyor. Biz de belki tatil gününde arabalarını tamire getirirler diye dükkanı açık tutmak zorundayız.”

“Katılan işçilerin talebi ne olmalı?” diye sorduğumuzda ise Hasan Usta, “İşçiler refah içinde yaşayabilmeyi, sabah evden çıkarken akşam eve ekmek götürebilecek miyim derdi olmadan yaşayabilmeyi, daha iyi koşullarda yaşayabilmeyi talep etmeli” yanıtını veriyor.

Son Düzenlenme Tarihi: 22 Nisan 2018 15:33

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