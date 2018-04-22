‘Özgürlük Buluşması’ Ankara’da toplandı

‘Memleket Biziz’in çağrısıyla düzenlenen ‘Özgürlük Buluşması’nda yüzlerce kişi bir araya geldi.

“Memleket Biziz” inisiyatifinin, 13 Mart’ta gerçekleştirdiği “Ses Çıkaralım! Durduralım! Ülkemizi Yeniden Kuralım!” başlıklı çağrısının ardından Ankara’da İnşaat Mühendisleri Odasında Türkiye'nin dört bir yanından gelen katılımcılarla “Özgürlük Buluşması” gerçekleştirildi. Buluşmaya, CHP Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan da katıldı.

Konuşmacılardan Türk Tabipleri Birliği Onur Kurulu üyesi Ali Çerkezoğlu, tek başlarına kendilerinin bir araya gelmelerinin her şeyi değiştiremeyeceğini ancak herkesi kapsayabilmek için Türkiye’de yıllardır birikmiş olan mücadele deneyiminden yararlanacaklarını dile getirdi. Bu deneyimi bugüne tercüme edip emeğin, işçi sınıfının, kadınların mücadelesinin, her türlü muhalefet hareketinin daha dinamik bir güce dönüşmesi yönünde bir çabaya ihtiyaç olduğunu belirten Çerkezoğlu, direniş odaklarından güç alan yeni bir sol dalganın yaratılması gerektiğini söyledi. Çerkezoğlu, kendini yalnızca sandığa bağlamayan, seçim sonrasını da hedefleyen ve somut eylemler, kararlarla kendini ortaya koyan bir harekete ihtiyaç olduğunu vurguladı.

‘İKTİDAR YALNIZCA GÜCÜ VE ZORBALIĞI KULLANIYOR’

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, hükümetin bugün bir çizgi çekerek kendinden olmayan herkesi o çizginin altında bıraktığını ifade etti. Çizginin altında kalanların akıllarını, bilimi ve teknolojiyi kullanarak mücadele etmesi gerektiğini belirten Candan, iktidarın ise yalnızca gücü ve zorbalığı kullandığını dile getirdi. Candan, “Bizim bu ülkeyi yeniden demokratikleştirmek gibi bir sorumluluğumuz var” dedi.

REFERANDUMUN RÖVANŞI OLACAK

Halkevleri Genel Yönetim Kurulu üyesi Oya Ersoy, diktatörlüğü yeni bir halk hareketini yaratarak durduracaklarını söyledi. 24 Haziran’daki seçimin 16 Nisan’ın rövanşı olacağına dikkat çeken Ersoy, “Biz bu rövanşı alacağız, sandığı da kuşatarak bu diktatörlüğü yıkacağız.” diye konuştu. Ersoy, 66 günlük seçim sürecinde kalıcı örgütlülükler kurmanın ve herkesi kapsayacak bir çalışma yürütmenin önemine de dikkat çekti.

CHP Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan, AKP iktidarının bastırdığını zannettiği bir topluma karşı baskın seçimi gündeme getirdiğini ancak toplanılan salonun doluluğunun bile toplumun bastırılamadığını gösterdiğini belirtti. 12 Eylül sonrası halkın kendi gücüyle yeniden ayağa kalkmayı başararak darbelere karşı durabildiğine dikkat çeken Sarıhan, bu dönemin de üstesinden gelineceğine inandığını dile getirdi. (Ankara/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 22 Nisan 2018 15:06

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