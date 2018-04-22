'En Güzel Şarkı'da işçilerin dönüşümü var'

‘En Güzel Şarkı’ kitabının yazarı Ercüment Akdeniz, İzmir’deki okuyucuları ile bir araya geldi.

Büyük ilginin olduğu İzmir Kitap Fuarı son gününe girdi. Kor Kitap'tan çıkan ve savaşın ardından Türkiye’ye gelen Suriyeli mültecilerin yaşam öykülerinin konu edinen 'En Güzel Şarkı' kitabının yazarı Gazeteci Ercüment Akdeniz, fuardaki söyleşide İzmirli okuyucuları ile buluştu.

Moderatörlüğünü Metehan Ud'un yaptığı söyleşide Akdeniz, savaşın yarattığı göçün sonuçlarına, göçü neden bir romanla anlatma ihtiyacı duyduğuna ve saya eylemleri sırasında Türkiyeli-Suriyeli işçilerin bir araya gelmesinin yarattığı dönüşüme değindi.

Kitabında Türkiyeli ve Suriyeli işçilerin hayatlarının kesişimlerinden hikayelerin yer aldığını belirten Akdeniz “21. yüzyılın en büyük göç dalgalarından birine tanıklık etmek, yüzünü halkına dönmüş biz işçi basınına düştü. Yanı başımızda bir ülkenin felakete, kardeş kavgasına, emperyalist ülkeler tarafından sürdürülen savaşına ve büyük bir göçe şahit olduk. Avrupa kadar Türkiye'de de ön yargıların, ırkçılığın ve ötekileştirmenin olduğunu gördük. Yine de bunlara rağmen Türkiye halkları kucaklayıcı oldu. Tasvip etmediğimiz ırkçı söylem, saldırılar ve linç girişimlerine rağmen Suriyeliler toplumun içinde yer edindi, kentlerin içine girdi” dedi.

‘DEĞİŞİMİN ÖYKÜSÜNÜ ANLATMAYA ÇALIŞTIM’

Türkiyeli ve Suriyeli işçilerin bir arada üretmesiyle birlikte yaşanan dönüşüme de değinen Akdeniz şunları söyledi:

“Türkiyeli ve Suriyeli işçilerin bir süre sonra beraber haklarını savunduğunu ve işçi olmanın ve birlikte üretmenin ön yargıları ortadan kaldırabileceğini gördük. Bunun toplam resmi, bir dönüşümü ortaya koyabiliyor. İnsanlar değişebilir ve birlikte yeni bir dünya kurabilir. Romanda da bu değişimin duygusunu vermek istedim. Edebiyatın büyük deryasını kullanmaya çalıştım. Romanın içinde birbirine değen bir çok hikaye var, Romanın tamamına yakını gerçek karakterler ve yaşanmış hikayeler. Bunlardan biri de Hicran karakteri. Hicran, atölyelerdeki Suriyeli ve Türkiyeli işçileri örgütlemeye, değiştirip dönüştürmeye çalışıyor. Kitapta Suriyeli mültecilerin iç çelişkileri de yer alıyor. Savaş sonrası yaşanılan travma yeni bir dünya hayali kurmak ve barışın tekrardan gelebileceğini düşünmek ve yeniden ayağa kalkabilmek kolay değil.”

‘SAYA EYLEMLERİ EN BÜYÜK ÖRNEĞİ OLDU’

Saya eylemlerinin bu dönüşümün en büyük örneği olduğunu da ifade eden Akdeniz “Suriyeli işçileri istemiyoruz, eylemleri bir süre sonra Türkiyeli ve Suriyeli işçilerin birlikte başlattıkları hak arama mücadelesine döndü, bir eşik atlatılmış oldu. Hepimizin sevdiği bir en güzel şarkısı vardır. Bu kitapta da o şarkı var, o şarkı da dönüşüm şarkısı. Bu romanı okuyanlar Ankara Katliamı'nı, Deniz Gezmiş'i görecekler, 1 Mayıs'ı da görecekler. 1 Mayıs uluslararası bir gün ise buna Suriyeli emekçileri de dahil etmek gerekiyor” dedi.

'GÜNAY DA BU HİKAYENİN BİR PARÇASI İDİ'

Metehan Ud'un sorusu üzerine kitabındaki 10 Ekim Katliamı'ndan yaralı kurtulan Günay Karakuş'a ait çizimlere de değinen Akdeniz sözlerini şöyle sürdürdü:

“Günay’ın Ekinoks diye bir resim sergisi vardı, tedavi sürecinde yapmıştı. Çizgileri çok ilgimi çekti, umudu çiziyordu. Çok etkileyici idi. Bu kitaptaki dramları tasvir edebilecek kişi de Günay’dı. 12 bölüm var ve her bölüm için birlikte çalıştık. Ben yazdım, o çizdi. Ama bir noktadan sonra anladım ki Günay da bu hikayenin içerisinde. Çünkü 10 Ekim Katliamı, Suriye’deki iç savaşın dehşetinin Türkiye’ye gelmiş haliydi. Türkiye’nin Suriyelileşmesiydi. Bizim 10 Ekim'de yaşadığımız acıyı, göç eden Suriyelilerin yaşadıkları acıyla birlikte düşünürsek göçün ve mülteciliğin ne demek olduğunu daha iyi anlarız.”

Söyleşide söz alan Yazar Adnan Özyalçıner de “Suriyeli işçilerle ile Türkiyeli işçilerin bir araya gelerek hak aramasına değinilmesi çok önemli. Bütün çatışmaların bir kenara bırakılarak özgürlük ve demokrasi yolunda hepimizin birleşmesi lazım. Romanda da buna değiniliyor, çok değerli” dedi.

Soru-cevap kısmının ardından Akdeniz kitaplarını imzaladı. (İzmir/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 22 Nisan 2018 14:39

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