Muhalafette yoğun ittifak trafiği

Muhalefet partileri seçim hazırlıklarını hızlandırdı. Partiler kendi kurullarında toplantılarını yoğunlaştırırken, ittifak trafiği de hız kazandı.

Birkan BULUT

Ankara

Seçimlerin 24 Haziran’da yapılacağının açıklanmasının ardından da muhalefet partileri seçim hazırlıklarını hızlandırdı. Muhalefet partileri kendi kurullarında toplantılarını yoğunlaştırırken, ittifak trafiği de hız kazandı.

HDP bugün İstanbul’da MYK toplantısını gerçekleştiriyor. Salı günü Kadın Meclisini toplayacak olan HDP, Çarşamba günü de Parti Meclisini toplayacak. HDP’nin adayını Parti Meclisinden sonra açıklaması bekleniyor.

GÖZLER SAADET PARTİSİNDE

Bu seçimde gözler uzun süredir Saadet Partisinde. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu yarın CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşecek ardından Hüda-Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile bir araya gelecek. Bu hafta içinde eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile de görüşeceği konuşulan Karamollaoğlu da milletvekili adaylarının belirlenmesi ve Cumhurbaşkanı adayı ile ilgili görüşlerini iletmeleri için gerekli talimatları verdi. Karamolaoğlu Salı günü de İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşecek.

YSK: HANGİ PARTİLERİN SEÇİME GİRECEĞİ KANUNDA BELLİ

Öte yandan YSK Başkanı Sadi Güven, “Herhangi bir siyasi parti ile ilgili bir tespitimiz yok. Seçim takvimini açıklamak için uyum yasalarının Meclisten geçmesini bekliyoruz. Hangi partilerin seçime gireceği kanunda belli” dedi.

İYİ Parti seçimlere katılabilecek mi sorusuna cevap veren Sadi Güven, “Siyasi partilerin ne şekilde seçim girebilecekler siyasi partiler kanunda yazıyor. Kamuoyunda YSK’yı yıpratıcı şekilde açıklamalar oluyor. Bu açıklamalar YSK’ya zarar verdiği gibi Türk demokrasisine de zarar veriyor” açıklaması yaptı.

‘CUMHUR’DAN KARŞI İTTİFAKA UYUM ENGELLERİ

AKP ve MHP baskın seçim kararının ardından Meclis’e sundukları uyum yasası teklifi ile “Cumhur İttifakı” lehine düzenlemeler hazırladı. İkinci tura ikinci olarak kalacak Cumhurbaşkanı adayının çekilmesi halinde gelecek yeni adaya 24 saat mühlet verilmesi, Cumhurbaşkanı adayı için siyasi partilerin gruplarına, son seçimde en az yüzde 5 oy alan partilere ve 100 bin imza toplayan seçmenlere hak tanınması gibi çeşitli düzenlemeler ile Erdoğan’ın rakipleri sıkıştırılmak isteniyor. Öte yandan her parti veya parti grubu yalnızca bir aday için başvuruda bulunabilecek ama birden fazla parti bir Cumhurbaşkanı adayı gösterebilecek.

16 Nisan Referandumu’ndan sonra 6 ay içinde çıkarılması gerekmesine rağmen hazırlanmayan uyum yasaları da hazırlandı. Geçtiğimiz günlerde AKP ve MHP tarafından Meclis’e sunulan mini uyum paketi, yarın (23 Nisan Pazartesi) saat 18.00’de Anayasa Komisyonu’nda görüşülecek. Asıl adı “Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” olan mini uyum yasa teklifinde, muhalefetin önüne seçimler için çok sayıda engel çıkarılıyor. (Ankara/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 22 Nisan 2018 14:34

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