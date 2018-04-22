Bağlama ile kamança aynı sahnede

Türk Halk Müziği’nin önemli isimlerinden Erdal Erzincan ve kamança virtüözü Kayhan Kalhor, Maltepe’de bir araya geliyor.

İstanbul Maltepe Belediyesi Türk Halk Müziği’nin önemli isimlerinden Erdal Erzincan ve Grammy ödüllü dünya çapında tanınan kamança virtüözü Kayhan Kalhor'u bir araya getiriyor. Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek gecede ikili, geleneksel Anadolu ve Mezopotamya ezgileriyle dinleyicilerinin karşısında olacak. “TheWind” ve “Kula Kulluk Yakışır Mı” adlı albümler yayınlayan Erzincan ve Kalhor, bugün saat 19.30’da sevenlerinin karşısına çıkacak. (KÜLTÜR SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 22 Nisan 2018 14:28

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