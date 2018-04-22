Ayşe Öğretmen için 'denetimli serbestlik' başvurusu yapılacak

‘Çocuklar ölmesin’ dediği için 6 aylık bebeğiyle cezaevine giren Öğretmen Ayşe Çelik’in ‘denetimli serbestlik’ten yararlanması için başvuru yapılacak.

“Çocuklar ölmesin” dediği için “Terör örgütü propagandası yapmak” gerekçesiyle 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Ayşe Çelik için infazın denetimli serbestlik yoluyla uygulanması talebiyle Diyarbakır İnfaz Hakimliğine başvurulacak. Ayşe Öğretmen, cuma günü 6 aylık bebeğiyle Diyarbakır E Tipi Cezaevi'ne konulmuştu.

Avukat Masuni Karaman, müvekkili Çelik ile ilgili infazın denetimli serbestlik yoluyla uygulanması için salı ya da çarşamba günü Diyarbakır İnfaz Hakimliğine başvuracaklarını söyledi. Avukat Karaman, buna benzer örneklerin olduğunu belirterek, nihai kararın, başvurularının bulunduğu Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından verileceğini söyledi.

Beyazıt Öztürk’ün hazırlayıp sunduğu Beyaz Show programına 2015 yılında telefonla bağlanan Çelik, Bölge illerinde yaşanan sokağa çıkma yasakları ve operasyon sırasında yaşananları anlatmıştı. Operasyonların sona ermesini isteyen Öğretmen Ayşe Çelik “Çocuklar ölmesin” demişti. Bu sözleri nedeniyle dava açılan Ayşe Çelik hakkında 1 yıl 3 aylık hapis cezası verilmişti. (DHA)

'Çocuklar ölmesin' diyen Ayşe Öğretmen bebeğiyle cezaevine girdi

Son Düzenlenme Tarihi: 22 Nisan 2018 14:07

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