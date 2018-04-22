91 yaşındaki akordeon ustası gençlere meydan okuyor

Sırbistan’ın güneyindeki Nis şehrinde yaşayan 91 yaşındaki akordeon ustası Dragutin Miljkovic, maharetleri ve sağlığıyla gençlere meydan okuyor.

65 yıldır Balkan müziğinin vazgeçilmez enstrümanlarından akordeonları onaran Miljkovic, asra yaklaşan yaşına rağmen atölyesine getirilen bozuk akordeonları en ince detayına kadar tamir etmeyi sürdürüyor. Miljkovic, yaptığı iş sayesinde kendini genç ve dinç hissettiğini vurgulayarak, “65 yıldır bu işle uğraşıyorum. 91 yaşındayım ve hala gözlüksüz çalışıyorum. İyi görüyorum. Ellerimde hiç titreme hissetmedim. Bunamaya da başlamadım. Bunlar 91 yaşındaki biri için gençlere meydan okuyan özellikler” dedi.

5 bine yakın parçası olan akordeon hakkında her gün yeni bir şeyler öğrendiğini aktaran Miljkovic, dinçliğini akordeona karşı duyduğu aşk ve bağlılıkla beslediğini dile getirdi. Miljkovic, bugüne kadar çok çırak değiştirdiğini, ancak yeni nesil gençlerin maalesef bu işe ilgi duymadığını sözlerine ekledi. (AA)

Son Düzenlenme Tarihi: 22 Nisan 2018 14:03

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