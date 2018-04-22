CHP’li Tümer: Mülteciler Suriye’nin normale dönmesini bekliyor

CHP Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer, Sarıçam’da mültecilerin yaşadığı Geçici Barınma Merkezi’ni ziyaret etti.

Adana’nın Sarıçam ilçesinde bulunan Geçici Barınma Merkezi’ni ziyaret eden CHP Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer, kampta mültecilerin çalıştırıldığı tekstil atölyesi, günde 400’e yakın hastaya hizmet veren hastane ile domates, biber, patlıcan, mantar yetiştirilen seraları ve kamp içerisinde bulunan geçici eğitim merkezinde mültecilerle konuştu. Kampta 8 binin üzerinde öğrenci ve toplamda 15 bin çocuk olduğunu öğrenen Tümer, 10 mahallede 35 bin kişinin yaşadığı kamp alanındaki mültecilerin Suriye’de durumun normale dönmesi halinde kendi topraklarına dönmek istediğini söyledi.

PERSONEL; PSİKOLOJİK, MADDİ VE MANEVİ DESTEKLENMELİ

Personelin 24 saat esasıyla çalışmasının memnuniyet verici olduğunu ifade eden Tümer, hizmet eden personelin de psikolojik, maddi ve manevi olarak devlet tarafından desteklenmesi ve personel sayısının artması gerektiğini kaydetti. Adana’da 200 bin Suriyeli mülteci yaşadığını dile getiren Tümer, fiziki yetersizliği, personel azlığı ve personelin maddi ve manevi imkansızlıklarının yetkililer tarafından görmezden gelinmemesini dileyerek “Tüm mültecilere hizmet veren Göç İdareleri’nin yapısı ve fiziki çalışma şartları da iyileştirilmelidir. Adana İl Göç İdaresi de daha geniş bir alanda hizmet vermelidir” diye konuştu.

HASTANENİN EKSİĞİNE DİKKAT ÇEKTİ

Kamptaki 100 personel ve 20 güvenlik görevlisinin canla başla görev yaptığını, kamptaki hastaneye gerekli ve yeterli ilaç temini yapılması gerektiğini ifade eden Tümer, “Büyük özveriyle çalışan doktorlar için veri giriş personeli istihdam edilmeli. Doktorlar günde 300-400 hastaya bakıyor. Dolayısıyla tek başlarına hem defter kaydı tutup hem de acil gelen hastaya sağlıklı bir hizmet sunması beklenemez. Doktorların ve hastanenin ihtiyaçları acilen gözden geçirilmeli” diye konuştu. (Adana/EVRENSEL)

CHP Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer kamptaki atölyeyi de ziyaret etti

Fotoğraf: Ömer Üney

Son Düzenlenme Tarihi: 22 Nisan 2018 15:09

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