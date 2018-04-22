24 Haziran’daki seçimlerde 1 milyon 585 bin yeni seçmen oy kullanacak

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinin 24 Haziran’da yapılacağına dair kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından gözler , Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) çevrildi. YSK, seçim genelgelerinin hazırlıklarına başladı. Seçim malzemelerinin kontrolü yapıldı, eksiklerin giderilmesi için personel talimatlandırıldı.

Gazete Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre YSK, yeni teşkilat yasası kapsamında seçim müdürlerinin rotasyon (yer değiştirme) işlemlerini tamamladı. Görevdeki seçim müdürleri, nüfusa kayıtlı oldukları ilçelerde görev yapanlar ile bulundukları yerde 6 yıldan fazla görev yapanların yerleri değiştirildi. Bu isimlerin aynı ilde farklı bir ilçeye ya da farklı ilin yakın ilçelerine atamaları yapıldı.

TOPLAM 57 MİLYON

YSK, seçim takvimi çalışmalarında da sona geldi. 54 günü kapsayan taslak çalışmaya göre, seçim takvimi 30 Nisan’da başlayacak. Aynı gün Cumhurbaşkanlığı adaylığı başvuruları da alınmaya başlanacak. Başvurular için öngörülen süre 4 gün. 100 bin imzayla aday olacak kişi, YSK’ya bizzat başvuracak. Destekledikleri aday için imza atacak seçmenler de bizzat kayıtlı oldukları ilçe seçim kurullarına giderek işlemlerini yapacak. YSK, belgeleri inceleyecek, seçilme yeterliliğine bakacak. Seçilme yeterliliği söz konusu değilse başvuru reddedilecek. Aday, bu karara 2 gün içinde itiraz edebilecek. YSK, itirazı 3 gün içinde karara bağlayacak. İtiraz süreci tamamlanınca YSK, Cumhurbaşkanlığı adaylarını ilan edecek.

KATILMA YETERLİLİĞİ

2017 referandumundan bu yana ilk kez oy kullanacakların sayısı da belli oldu. Buna göre, 1 milyon 585 bin seçmen ilk kez sandık başına gidecek. Toplam seçmen sayısının 57 milyon (yurtiçi) olduğu ifade ediliyor.

Taslakta, yurtdışı temsilciliklerde oy verme işleminin 5 Haziran’da başlaması da öngörülüyor. (HABER MERKEZİ)

İYİ Parti Genel Sekreteri Çıray: Seçime katılabiliyoruz

Çözümün değil, sorunun adı: Cumhur ittifakı

Son Düzenlenme Tarihi: 22 Nisan 2018 09:19

www.evrensel.net