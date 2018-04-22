Türkiye'den ABD'nin 2017 İnsan Hakları Raporuna tepki

Dışişleri Bakanlığı, OHAL eleştirisinin yapıldığı ABD'nin 2017 İnsan Hakları Raporunun Türkiye bölümüne tepki gösterdi: Derin düş kırıklığı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "20 Nisan 2018 tarihinde yayınlanan raporun ülkemizle ilgili bölümü yanlış tanımlamalar ve kabul edilemeyecek itham ve iddialarla doludur. Ülkemizin DEAŞ, PKK/YPG, FETÖ ve DHKP-C gibi terör örgütleriyle haklı ve meşru mücadelesi çerçevesinde almakta olduğu gerekli tedbirlerin gerçekleri yansıtmaktan uzak, taraflı biçimde sunulduğu görülmüştür” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Mevcut raporun terör iltisaklı çevrelerin iddia ve ithamlarını gerçek gibi sunmak suretiyle bu sorumluluktan uzak bir anlayışla kaleme alınmış olması tarafımızda derin düş kırıklığı yaratmıştır.Tarafsızlık ve objektiflik kriterlerinden uzaklığı nedeniyle itibarı zedelenmiş olan bu raporun hazırlıkları kapsamında ülkemizin sürdüregeldiği işbirliğinden artık imtina etmesinin yerindeliği de bu vesileyle teyit olmuştur. Ayrıca, ülkemizi haksız iddialarla itham eden ülkelere, önce kendi vatandaşlarına dönük sistematik insan hakkı ihlallerine son vermelerini tavsiye ediyoruz."

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın, yıllık olarak bütün dünya ülkeleri hakkında hazırladığı "İnsan Hakları Raporu"nun Türkiye bölümünde OHAL eleştirisi yer almıştı. (AA)

ABD insan hakları raporunda OHAL eleştirisi

Son Düzenlenme Tarihi: 22 Nisan 2018 09:06

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