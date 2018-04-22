Kılıçdaroğlu ve Akşener'in gizli seçim görüşmesi

Kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener'in, AKP MHP ittifakına karşı yapılacak ittifak modelleri üzerine görüştüğü ortaya çıktı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in önceki gün görüştükleri ortaya çıktı.

Cumhuriyet’ten İklim Öngel’in edindiği bilgiye göre; görüşmede AKP ve MHP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı’na karşı yapılacak ittifak modelleri masaya yatırıldı. Görüşmede, muhalefetin de ilk turda ortak adayla seçime girme olasılığı üzerinde durulduğu öğrenildi. Ancak CHP kulislerine göre; muhalefetin seçime ortak adayla girme formülü, Akşener’in cumhurbaşkanlığı adaylığını erken ilan etmesi nedeniyle azaldı. Akşener’in kendi ismi üzerinde uzlaşılmaması durumunda adaylıktan çekilme olasılığının da düşük olduğu belirtiliyor. Tüm bunlar partilerin ilk turda kendi adaylarıyla çıkması, ikinci turda oluşacak doğal ittifak modelini güçlendiriyor. Ancak cumhur ittifakının seçimi ilk turda bitirme hedefi, muhalefetin ilk tur için ortak aday seçeneğinin gündemden düşürmemesine neden oluyor.

Seçim güvenliğinin de gündeme geldiği görüşmede, seçim günü sandık başlarında ortak hareket edilmesi, teknik altyapının paylaşılması konuları ele alındı.

BUGÜN HEYET, YARIN SP

Kılıçdaroğlu’nun görevlendirdiği parti heyeti bugün Akşener ile bir görüşme gerçekleştirecek. Kılıçdraoğlu yarın ise SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile bir araya gelecek. (HABER MERKEZİ)

Çözümün değil, sorunun adı: Cumhur ittifakı

Son Düzenlenme Tarihi: 22 Nisan 2018 11:01

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