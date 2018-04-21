Suudi Arabistan'da darbe girişimi iddiası

Suudi Arabistan'da silahlı güçlerin Kraliyet Sarayına girdiği, Kral Selman bin Abdülaziz'in askeri bir hava üssündeki sığınağa götürüldüğü öne sürüldü

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da hareketli anlar yaşandı. Suudi Arabistan Kraliyet Sarayı etrafında silah sesleri duyulması üzerine “darbe mi oluyor” söylentisi kısa sürede medya aracılığıyla yayıldı.

Jerusalem Post, ağır silahlı unsurların saraya girdiğini, bunların asker olup olmadığının bilinmediğini ancak saray etrafında askeri hareketlilik olduğunu duyurdu. Aynı haberde Suudi Kralı Selman bin Abdülaziz’in askeri bir hava üssündeki sığınağa götürüldüğünü ileri sürülürken, olayın “askeri darbe” girişiminin bir parçası olduğu da iddia edildi.

ABD medyası, Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Alukas Nepils’in başını çektiği bir grubun darbe girişiminde bulunduğu öne sürüldü.

‘DARBE DEĞİL DRONE’

Dubai’deki Wall Street Journal Muhabiri Margherita Stancati ise “Riyad’da darbe olmadı, küçük bir drone (İnsansız Hava Aracı), saraya gereğinden fazla yaklaştı ve vuruldu” açıklaması yaptı.

Suudi yetkililerden yapılan ilk açıklamadaysa olayın Kraliyet Sarayı’na gereğinden fazla yaklaşan bir İnsansız Hava Aracı’nın (İHA) imha edilmesinen ibaret olduğu açıklandı.

Reuters’ın haberine göre Riyad polisi sözcüsü başkent Riyad’da Kraliyet Sarayı yakınlarında bir “oyuncak drone” düşürüldüğünü açıkladı. Yetkililer herhangi bir yaralanma veya hasar olup olmadığını bildirmedi. (DIŞ HABERLER)

Son Düzenlenme Tarihi: 22 Nisan 2018 17:42

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