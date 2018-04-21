Erdoğan: ÖSO ve Mehmetçiğin bağlılığı Çanakkale'yi çağrıştırıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan baskın seçim kararı sonrası verdiği ilk röportajda 'ÖSO ve Mehmetçiğin sevgisi, bağlılığı bana Çanakkale'yi çağrıştırıyor' dedi.

NTV ekranlarında yayınlanan Siyasi İşler Özel programında Ahmed Arpat moderatörlüğünde Okan Müderrisoğlu, Serpil Çevikcan ve Mustafa Kartoğlu’nun sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, baskın seçim kararına ilişkin, "Erken seçim, AK Parti olarak bizim presiplerimiz içinde olmamıştır. Son Cumhur İttifakı'nı beraber gerçekleştirdiğimiz müttefikimizin talebi durumu değerlendirmemizi gerektirdi" açıklamasında bulundu.

Afrin operasyonuna ilişkin açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Afrin'de ÖSO'nun Mehmetçiğe bağlılığı, aynı şekilde Mehmetçiğin ÖSO'ya sevgisi bağlılığı, böyle bir şey nasıl olabildi? Bu bana Çanakkale'yi çağrıştırıyor" ifadelerini kullandı.

'Kılıçdaroğlu aday olur mu?' sorusu üzerine Erdoğan, "Gönlüm aday olması yönünde, bu yarışa girsin. Başkasını aramasına gerek yok, kendisi meydana çıksın" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

'GRUP TOPLANTISINDA 2019'U VURGULADIM'

"Ülkemiz demokrasisi için, ekonomimiz için birlik beraberliğimz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bizim tabi hafta başında da sayın Bahçeli ile bu hafta içinde bir görüşme arzumuz olmuştu. Sayın Bahçeli’nin de Çarşamba günü saat 13.30 için bir mutabakatı olmuştu. Salı günü böyle bir durum ortaya çıkınca aynı gün benimde malum grup konuşmam vardı. Orada yine 2019’u vurguladım ben. Çünkü arkadaşlarımın henüz ne diyeceğini bilmiyordum. Daha sonra hemen tolantı odamızda arkadaşlarımı toparladım ve ilk değerlendirmeyi yaptım. Bu değerlendirmeden sonra bir de geniş çaplı değerlendirelim istedim. Sonrasında bizim bizim için artık erken seçim noktasında bir tarih ve bu konuyla ilgili takvimin belirlenmesi kalıyordu. Çarşamba günü sabahı tekrar arkadaşlarımla bir görüşme yaptım. Sayın Bahçeli ile görüşmeye bu şekilde girdik ve görüşmemiz esnasında teklifimizi bizlerde aynen kendi tekliflerine karşı teklif olarak sundum. Olumlu yaklaştılar ve 24 Haziran’ı gerek ülkemizde okulların kapanmasını düşünerek gerek üniversite imtihanlarının yapılacağını düşünerek, malum YÖK Cumhurbaşkanlığına bağlı olduğu için. Burada çok seri karar alabilmenin bir ispatı da oldu bu. Hemen sayın başkana konuyu arkadaşlarım ilettiler ve hemen YÖK toplandı ve bir hafta sonraya imtihanları aldılar. Biz de 24 Haziran kararını aleniyete geçirmiş olduk. 24 Haziran tarihini erken seçim tarihi olarak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapmış olduğu basın toplantısında açıklamış oldum. Böylece 24 Haziran artık yaz tatiline filan gitmeden bayramın hemen ertesinde, üniversite imtihanlarına hemen hazırlık noktasında 1 haftalık süreyi koyarak giriyoruz."

'SAYIN BAHÇELİ'NİN KONUŞMASINI YOLDA DİNLEDİM'

"Sayın Bahçeli’nin grup konuşmasına başladığı anı dinledim sonra yola çıktım. Yolda bir kısmını dinleme imkanım oldu. Meclis’e geldiğimde Başbakan Binali bey (Yıldırım) ve Başbakan Yardımcım Hayati bey (Yazıcı) vardı. Onlarla kısa bir değerlendir yaptık. Sonra kendi grup konuşmama çıktım."

'MİLLETİMİZ TAMAM DERSE SAYGI DUYARIZ'

"Erken seçim, AK Parti olarak bizim presiplerimiz içinde olmamıştır. Son Cumhur İttifakı'nı beraber gerçekleştirdiğimiz müttefikimizin talebi durumu değerlendirmemizi gerektirdi. Bahçeli'nin konuşması öncesinde durumu değerlendirmemiz söz konusu değil. Ben 1,5 yıl daha Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturma rahatlığına erişebilirdim. Sadece ülkemizin huzuru, refahı nerede diye düşünüyoruz. Milletimiz devam derse devam ederiz, tamam derse saygı duyarız."

Ana muhalefetin bir erken seçim hırsı var onun da hırsını rahatlatalım istedik. Şimdi er meydanında milletimiz hesabını soracak.

Demokrasi, hak ve özgürlükler, adalet, kalkınma ve atılım noktasında yaptıklarımız ortada. Bu noktada bizim herhangi bir sıkıntımız yok."

'ÖSO VE MEHMETÇİĞİN SEVGİSİ, BAĞLILIĞI BANA ÇANAKKALE'Yİ ÇAĞRIŞTIRIYOR'

"Bütün dünya Türkiye’deki gelişmeleri izliyor. Siyasi, askeri, ekonomik bütün bu alanlarda Türkiye bütün kuşatılmışlara rağmen bir yarma harekatı yaparak malum bir Fırat Kalkanı harekatını gerçekleştirmiştir. 166 bin kişi bu harekattan sonra buraya dönmüştür. Ardından bir Afrin Harekatı’nı gerçekleştirmiştir. Burada da dönüşler başlamıştır. İçeride de teröre çok büyük darbe vurulmuştur ve hala devam ediyor. Zaho’da Hakurk’ta bu darbe harekatı devam ediyor. Gabar’da Cudi’de Tendürek’te Kandil’de buralarda operasyonlarımız kararlılıkla devam ediyor.

Şu an itibariyle Afrin’de 4 bin 254 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Kuzey Irak’ta 346 terörist etkisiz hale getirilmiştir. İçeride 240 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Ben bu noktada silahlı kuvvetlerimizi, korucularımızı, jandarmamızı, polisimizi gerek şahsım gerekse milletim adına kutluyorum, tebrik ediyorum; bütün bunların yanında Özgür Suriye Ordusu’nu da tebrik ediyorum.

Bizim 56 şehidimiz var. Bizim 56 şehidimizin yanında ÖSO yüzlerce şehit vermiştir. Bu konuda en ufak bir ayrım yok Mehmetçiğimize olan onların sadakatı bağlılığı, Mehmetçiğimizin onlara olan sevgisi sadakati nasıl bunlar bir oldular beraber oldular da bu operasyonlarda bu başarıyı sağladılar, bana adeta Çanakkale’yi andırıyor.

Çanakkale’de nasıl sadece Mehmetçiğimiz yoktu, Bosna Hersek’ten tutun dünyanın başka yerlerinden Müslümanlar gelip nasıl Mehmetçiğimizle beraber olduysalar burada da benzer tabloyu görüyoruz. Hepsine Allah’tan rahmet diliyorum. Gazilerimize Allah’tan özellikle şifalar diliyorum."

'TÜRKİYE NATO'DA DEĞİL Mİ?'

"Batının tehdit projeksiyonu var. Güneydeki YPG/PKK/DEAŞ bunlar söyleniyor. DEAŞ'a karşı savaştır gibi laflar ediliyor. Nereye kadar buna inanacağız. 5 bin tır ABD buraya silah gönderiyor. 2 bin kargo uçağıyla buraya malum silahlar geliyor. Buraya biliyorsunuz 20 kadar üs var bunlar indiriliyor. Biz şunu düşünüyoruz Kuzey Suriye'de bu üsler kime karşıdır? 911 km sınır kimin sınırı? İkinci derecede olsa olsa İran olabilir, üçüncü derecede Rusya var. Rusya ikinci derece de denilebilir 5 üssü var. Türkiye birinci derece. Türkiye NATO'da değil mi? Biz paramızla ABD'den silah alamıyoruz ama ABD bu teröristlere bu silahları ücretsiz verebiliyor. Demek ki tehdit öncelikle stratejik ortaklardan geliyor. Göbeğimizi kendimiz kestik adımımızı attık.

Uluslararası hukuk öne çıkarılarak süreç devam etmeli. Suriye tarafından ciddi tehditler aldığımız yerler var."

'TEMAYÜL OLMADAN MİLLETVEKİLİ BELİRLEMEK DOĞRU OLMAZ'

"Buradaki bütün hedef, Yüksek Seçim Kurulu'nun açıklayacağı seçim takvimidir. Onlar resmi seçim takvimini açıklayacak ki biz de gerçi önceden bazı hazırlıklar var ama kendi takvimimizle onu örtüştüreceğiz. Böylece yol haritamızı da ona göre belirleyeceğiz. Temayül olmadan milletvekili adaylarını belirlemek doğru olmaz. Her an seçime rahatlıkla girebilecek noktadayız."

'YASAMA, YÜRÜTME VE YARGI DEVLETİ DESTEKLEYEN GÜÇ OLACAK'

"Hükümetimiz ve partimizin tavrı 2019 Kasım seçimlerine kadar dişimizi sıkmaktan yanaydı" dediniz. Neden dişlerinizi sıkıyorsunuz?

"Öyle bir bürokratik oligarşi varki bu olgarşi atacağınız her adımda adeta bileklerinizde bir kelepçe. Ben ilk milletvekili seçildiğim andan itibaren bürokrasiye karşı mücadele verdim. Ama parlamenter sistemde bir yere kadar başarabiliyorsunuz. Yasama yürütme ve yargı şimdi daha farklı çalışacak. bu güçler devleti bağlayan değil, devleti destekleyen bir güç olcak.

ABD'de Tillerson dünyanın en büyük petrol şirketinin başındaydı. Dışişleri Bakanlığı'na getirildi. Trump hiç haber vermeden kendisini o görevden aldı. Onun kabinede aldığı maaşın ExxonMobil'de aldığı maaşla mukayese edilebilecek hali var mıydı?"

'CHP TERÖRİSTLERLE KOL KOLA GİREBİLİYOR, ELİMİZDE BELGELER VAR'

"MHP ile normal şartlarda dahi azami müştereklerimiz var. Ama bir CHP'yle doğru dürüst asgari müştereğimiz bile yok. Niye? CHP gerektiği zaman teröristlerle kol kola girebiliyor. Ellerimizde çok belgeler var. Cumhur ittifakında bizim belirleyici 4 esasımız tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet ve yerli ve milli olmamız. Böyle bir şey öbürlerinde olmadığı için bunlarla yapılması mümkün değil. Benim milletim bu ittifakın hasılasını görecek. Bu ittifaka sarılacak. Bunu başarmamız şart ki milletimiz muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkabilsin."

Ana muhalefetin ülkenin kalkınmasına bakış açısı milli değil. Bakıyorsunuz sizi Batı'ya sürekli şikayet eden bir anlayışı milli olarak değerlendirebilir misiniz? Arkasında terör örgütünün olduğu malum sözde parti ülke ülke dolaşıp bizi şikayet ediyor. Gel, ülkende çalış halkına kendini anlat."

'KILIÇDAROĞLU BU YARIŞA GİRSİN'

- Kılıçdaroğlu aday olur mu?

"Gönlüm aday olması yönünde, bu yarışa girsin. Başkasını aramasına gerek yok, kendisi meydana çıksın. Saadet Partisi ile 2-3 kez görüştük maalesef netice alamadık."

'İYİ PARTİ'NİN SEÇİME GİRMESİ KONUSUNDA BİR SIKINTIMIZ YOK'

"İYİ partinin Girmesi, girmemesi noktasında bir sıkıntımız söz konusu değil."

'OHAL İLE ÇOK DAHA SAĞLIKLI VE RAHAT BİR KAMPANYA YÜRÜTÜLECEK'

"OHAL'in olmadığı dönemlerde terör bölgesi diyebileceğimiz bölgelerde çok sıkıntılar yaşandı. Bazıları onların oylarını kullanmak suretiyle PKK destekli partiler seçildi. OHAL ile çok daha sağlıklı ve rahat bir kampanya yürütme şansını tüm partiler kazanacaktır.

ABD'nin bu noktadaki beyanlarına ben önem vermiyorum. Kendimiz ne diyoruz bu önemlidir. AGİT sürekli olarak gözlemcilerini gönderdi. Türkiye'de hiçbir zaman seçim şaibeleri yaşanmamıştır. Biz yüzde 86 katılımla seçim gerçekleştirmiş ülkeyiz."

Seçmen derlemelerini arkadaşlarıma yaptırtıyorum. Gideceğim iller olacak gidemeyeceğim iller olacak.

'YERLİ VE MİLLİ PARAYI ÖNEMSİYORUM'

"Kur meselesinde yerli ve milli parayı önemsiyorum. Bunu hükümetler arasındaki anlaşmalarda ne kadar güçlendirirsek inanıyorumki kur baskısından ülkemizi kurtarmış oluruz. Bu işi altına endeksli yaparsak işimiz daha da kolay olur ama yapadık, İranlı turist buraya geldiğinde tümenle rahat rahat alışveriş yapabilmeli. Ürünlerimizde aynısını yapabileceğiz. Rusya ile aynı şekilde ruble TL çalışabileceğiz. Ancak en ideali altını devreye sokmaktır.

Faiz-enflasyon ilişkisinde hep doğru orantı var. Faizi yükseltirseniz enflasyon yükselecektir. Biz faizi düşürdükçe enflasyon düştü. Gezi olayları oldu bir anda fazi ne yazık ki çift haneliye çıktı. Değerlendirmem gene aynı, faizi düşürdükçe enflasyon da düşecektir. Batılılar gibi düşünmüyorum, kur noktasında en ideal olanu yerli ve milli paradır. Faizi düşürdükçe o da kuru aşağı çekecektir.

'ADİL ÖKSÜZ İLE İLGİLİ ADIMLAR ATACAĞIZ'

"FETÖ ile mücadele kararlılıkla sürecek, taviz vermek mümkün değil. Arkasında ABD var, bu adam 400 dönümlük yerde paşa paşa yaşıyor. Brunson'u istiyorsanız, atılan adımlara bir bakın. Suçluları iadesi anlaşmasıyla bu adamı niye deport etmiyorsun? Yurt dışından 83 FETÖ'cüyü getirdik, bunlar kararlılıkla devam ediyor. 19 ülkeden 83 FETÖ yöneticisini getirdik. İstihbarat doğru çıkarsa Adil Öksüz'le ilgili adımı da atacağız."

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Son Düzenlenme Tarihi: 21 Nisan 2018 22:34

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