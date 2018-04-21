TAYAD'lı ailelerden açıklama: Tek tip giymedik, giymeyeceğiz

Hasta mahpusların durumuna dikkat çekmek için Galatasaray Lisesi önünde açıklama yapan TAYAD’lı aileler, 'Tek tip elbise giymeyeceğiz' dedi.

TAYAD’lı aileler, hasta mahpusların durumuna dikkat çekmek için Galatasaray Lisesi önünde bir araya geldi. "Suçlu değil devrimciyiz, tek tip elbise giymeyeceğiz” yazılı bir pankart açan aileler, burada bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

TAYAD’lı aileler adına okunan basın açıklamasında, "Bolu F Tipi hapishanesinde Deniz Şah ve Emrah Yayla'ya sistemli bir şekilde işkence yapılmaktadır. Telefon hakları gasp edilmektedir. Polis tarafından sırtından vurulan ve akciğeri parçalanan Yürüyüş dergisi muhabiri Ebru Yeşilırmak, tutuklu bulunduğu Sincan Kapalı Hapishanesinde tedavisi engellendiği için sağlık durumu kötüyü gidiyor. Karabük Hapishanesinde Halkın Avukatları'ndan Şükriye Erden'in kızı Merve Önem annesini sahiplendiği, hapishanede yalnız bırakmadığı için gözaltına alınarak tutuklandı. Avukat Şükriye Erden kızının tutuklanmasını protesto etmek için 1 hafta açlık grevinde" dedi.

Açıklama şöyle devam etti: "Tüm bu işkenceler tutuklamaları hak gaspları hapishanelerdeki tutsakları teslim almanın düşüncelerinden vazgeçirmenin beyinlerini teslim almanın bir aracı. Oysa ki tarihte her zaman son sözü direnenler söyler. Bugün tek tip elbiseyi tekrar gündeme getirmelerinin nedeni yönetme krizi yaşamalarından halkımız memnuniyetsizliklerini dile getirmesi. Bir kez daha haykırıyoruz: Tek tip elbise kefendir giymeyeceğiz." (İstanbul/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 21 Nisan 2018 21:16

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