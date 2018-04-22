Arçelik'te seçim tartışması: İşçiler ekonomik sorunlarda ortaklaşıyor

Ankara Sincan OSB’de kurulu Arçelik BMİ fabrikasında çalışan işçilerle erken seçim kararını ve ittifak tartışmalarını konuştuk.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tarihi açıklamasının ardından Ankara Sincan OSB’de kurulu Arçelik BMİ fabrikasında da baş gündem baskın seçim. Fabrikada, geçtiğimiz aylarda imzalanan toplusözleşmenin ardından baskın seçim en çok konuşulan konu haline geldi.

İşçiler kime oy vereceklerini ya da verilmesi gerektiğini söylese de kafalar henüz karışık.

Konuşmalarda Afrin’den Menbiç’e, grev yasağından ittifak senaryolarına birçok konu pek çok fikir gündeme geliyor. Ama iş yaşama gelince, yaşam şartlarının kötüleştiği konusunda herkes hemfikir oluyor. Arçelik işçileri ile yaptığımız sohbette gördük ki işçilerin kafasında soru işaretleri uçuşuyor! Seçimlerin alelacele 2 ay sonraya çekilmesi de soru işaretlerinin büyümesine etki yapmış.

TEMKİNLİ YAKLAŞILAN PROPAGANDA: 2023

İşçilerin anlattığına göre, toplusözleşmenin imzalanmasının ardından fabrikanın en hararetli konusu baskın seçim olmuş durumda. Hatta birkaç AKP’li işçi şimdiden oy toplama çabalarına girişmiş bile! Ancak işçiler, AKP’lilerin “2023’ü bekleyeceğiz”, “Bütün dünya bizim karşımızda” gibi laflarına bu seçimde temkinli yaklaşıyorlar.

AKP’nin hiçbir etkinliğinde eksik olmayan işçilerin bu seçimde AKP’ye oy verip vermeme konusunda sessiz kalması dikkat çekiyor.

Kararsız işçiler, farklı konularda farklı tutum alıyor. Örneğin CHP’li işçiler grev yasağına dikkat çektiklerinde, yasağı kendileri de eleştiriyor. Ancak konu Kürt sorununa, dış politikaya, Afrin’e gelince ‘devletin bekası’ sözleriyle iktidara destek atılıyor. İşçilerin hoşnutsuz olduğu ortak konu ise ekonomi. İşçiler kime oy vermek isterse istesin ülkedeki ekonomik gidişattan mutsuzlar.

Her şeyin pahalı olduğunu söyleyen işçilerden biri, “Haftada iki kere benzine zam geliyor. Önce markete 200 TL harcayıp çıkıyorduk, şimdi 400 TL’den aşağı tutmuyor mutfak alışverişi. İki üç katı para harcıyoruz” diye anlatıyor.

MUHALEFET İÇİN İTTİFAKLAR KONUŞULUYOR

AKP ve MHP’nin yaptıkları hiç bir şeyin kendilerine yaramadığını görünce bir anda seçim kararı aldıklarını söyleyen genç bir işçi, ittifak tartışmalarına ilişkin ise CHP, Saadet ve İyi Parti’nin ittifak yapması durumunda şansları olacağını düşünüyor.

“HDP dahil olabilir mi bu ittifaka” diye sorduğumuzda ise yanıtı şu oluyor: “Olursa ‘teröristlerle iş birliği yapılıyor’ diye karşı hamle yaparlar. Zaten Erdoğan gibi düşünmeyen herkes terörist ya!” AKP ve MHP’nin işine yarayacağını o yüzden HDP’nin bu ittifaka dahil olmaması gerektiğini düşünen işçiye “Peki bir işçi olarak hayatında bir değişiklik olacak mı?” sorusunu sorduğumuzda “Şimdiye kadar gelen kim biz işçileri düşündü ki ama en azından daha az olaylı bir devlet oluruz” yorumunu yapıyor.

‘EY ABD’DEN, FÜZELERİ DESTEKLEMEYE’

Seçim sonuçları açısından umutsuz olan işçiler de var. Bunlardan biri olan ve “Yine çalar bir şey yapar istediği oy oranı alır” diyen 3 yıllık bir işçi tepkisini şöyle dile getiriyor: “Daha geçenlerde eyyyy ABD eyyy Trump diyen adam, daha dün ABD’nin Suriye’ye girmesini destekliyoruz dedi. Her şeyleri yalan bunların ama nasıl ediyorlar ne yapıyorlar anlamıyorum hep kazanan bunlar” diyor.

‘OY VERMEM’ YEMİNİNE SADIK AKP’Lİ

Metal iş kolunda sözleşme döneminde metal işçilerinin grevi yasaklanmıştı. O dönem birçok işçi “Biz de sandığa gittiğimizde grev yoksa oy da yok deriz” diyerek gazetemiz üzerinden fikirlerini paylamışlardı. ‘Şimdi durum ne?’ diye sorduğumuzda yıllarca AKP’ye oy vermiş işçinin yanıtı şöyle oldu: “Sözleşme döneminde yemin ettim. O yüzden oy vermeyeceğim ama başka kimseye de oy vermeyeceğim.”

GENÇ MİLLİYETÇİLER ‘İYİ PARTİ’ DİYOR

Milliyetçi akımların yaygın olduğu fabrikada genç işçiler arasında İyi Parti’nin, yaşlılar arasında da MHP’nin güçlü bir desteği olduğunu söylemek mümkün. (Ankara/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 22 Nisan 2018 12:53

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