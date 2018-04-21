İYİ Parti Genel Sekreteri Çıray: Seçime katılabiliyoruz

İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray, 'YSK'ye verilen listeye göre İYİ Parti seçime katılabilecek' açıklaması yaptı.

İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray, "Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın YSK'ye verdiği listeye göre İYİ Parti seçime katılabilecek" açıklamasında bulundu.

İYİ Parti'nin duyurusu şu şekilde:

"Yüksek Seçim Kurulu, Sayın Sadi Güven’in de belirttiği gibi partilerin sicil ve dosyalarını tutan, denetimlerini yapan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerine katılma yeterliliğine sahip olan partilerin listesini istemiştir.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu bilgi ve belgeleri inceledikten sonra 20.04.2018 saat 17.00 itibarı ile Yüksek Seçim Kuruluna 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerine katılma yeterliliğine sahip olan partilerin listesini vermiştir.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın YSK’ya verdiği ve daha önce seçimlere katılma hakkına sahip olan dokuz partiye ilâveten İYİ Partiyi de eklemiştir. Bu durumda İYİ Parti’nin 24 Haziran’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerine katılma hakkı tescil etmiştir.

Büyük Türk Milletine saygılarımızla duyururuz."

İYİ Parti kurmaylarının haziran ayında yapılacak seçimlere katılabilecekleri açıklamasına karşın, YSK’daki hakim görüşün, bunun mümkün olmadığı yönünde olduğu iddia ediliyordu. Seçime girebilmek için zorunlu olan 6 aylık sürenin 3 aya indirilmesi tartışılıyordu. (HABER MERKEZİ)

'İYİ Parti seçime girebilecek mi?' tartışması sürüyor

Son Düzenlenme Tarihi: 21 Nisan 2018 20:25

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