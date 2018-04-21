Kürt partileri: AKP-MHP ittifakına karşı el ele vermeliyiz

Baskın seçim kararını değerlendiren Kürt partilerinin temsilcileri, AKP-MHP ittifakına karşı el ele mücadele çağrısı yaptı.

Bölgede faaliyet yürüten Kürt partilerinin AKP-MHP ittifakı sonrası ne yapacağı tartışma konusuydu. Baskın seçim kararını değerlendiren Kürt parti temsilcileri, Erdoğan-Bahçeli ikilisinin korkuları sonucu böyle bir karar aldığını vurgulayarak, Kürt Partilerinin bir araya gelmesi gerektiğini vurguladı. “AKP bu seçimi kaybederse başkanlık sistemi de kaybedecek” diyen ÖSP Genel Başkanı ortak mücadele çağrısı yaparken, HAK-PAR temsilcisi ise Kürt Partilerinin el ele vererek AKP-MHP ittifakına karşı ele ele verip mücadele çağrısı yaptı.

‘KÜRTLER BİR ARAYA GELMELİ’

Baskın seçim kararını değerlendiren ÖSP Genel Başkanı Sinan Çiftyürek, “Cumhur ittifakı”nın bir korku sonucu oluştuğunu söyledi. Ekonomi ve iç ve dış politikadaki gelişmelerin AKP-MHP ittifakını bu kararı almaya ittiğini belirten Çiftyürek, Kürt partilerinin baskın seçim karşısında derhal bir araya gelmesi gerektiğini burguladı. Geçtiğimiz Aralık ayında yapılan “Kürtler süreci tartışıyor” toplantısına katılan kişilerin tekrar bir araya gelerek ittifak oluşturması gerektiğini söyleyen Çiftyürek, “O toplantıdan sonra kurulan 20 kişilik çalışma grubu vardı. Bu grup tüm kesimlerle bir an önce temasa geçmeli. İzlenecek yolu belirlemelidir” önerisinde bulundu.

‘AKP SEÇİMİ KAYBEDERSE BAŞKANLIK KAYBEDER’

AKP’nin seçim sonuçlarına saygı duymadığını sözlerine ekleyen Çiftyürek, “AKP bu seçimi kaybederse başkanlık sistemi de kaybedecektir” dedi. Seçime girme hakkı elde edemeyen HAK-PAR Diyarbakır İl yöneticisi Paşa Akdoğan, “Bize göre bu seçim asla demokratik falan değildir. OHAL şartları altında yapılacak bir seçimin meşruiyeti de yoktur” dedi. Seçimde nasıl bir tavır alacakları yönündeki soruya Akdoğan, “Temel arzumuz, bu süreçte Kürtlerin ortak bir mutabakatla ortak Cumhurbaşkanı adayı çıkarmasıdır. Bütün Kürt siyasetçilerinin bunu iyi görmesi gerekiyor. El ele verip bu zorba, dikta rejimine karşı çalışmalarımızı yürütebiliriz” yanıtını verdi. (Diyarbakır/MA)

Son Düzenlenme Tarihi: 21 Nisan 2018 18:28

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