TV10 emekçileri: Bizler emekçilerin, kadınların, çocukların sesiyiz

KHK ile kapatılan TV10’un çalışanları ve izleyicileri televizyonlarının açılması talebiyle 81'inci kez Galatasaray Meydanı’nda bir araya geldi.

OHAL’in ardından çıkarılan KHK ile kapatılan kanallarını geri almak için TV 10 çalışanları eylemlerinin 81. haftasında Galatasaray Lisesi önünde bir araya geldi. “Alevilerin Sesi TV10 susturalamaz" pankartının açıldığı eyleme Cumartesi Anneleri, Hasta Tutsakların yakınları, Çevre dernekleri ve Alevi kurumları katıldı.

'YAZMAYA, ÇİZMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Burada konuşan Kapatılan TV10 çalışanı Rohat Emekçi, “Bizler gazeteciyiz. Kameramız duvarın görünmeyen tarafını görür, bastığımız deklanşör yansımayanı görür. Bizler gördüğümüz için içerdeyiz. Tv10’dan Kemal Demir, Veli Büyükşahin, Veli Haydar Güleç aylardır cezaevindeler. İddianameleri hazırlanmadı, mahkeme tarihleri belli değil. Bizler kapatılan televizyonlardan sadece bir tanesiyiz. Alevi halkının sesi, görülmeyeni yansıtan TV10 kapatıldı. Bizler emekçilerin, kadınların, çocukların sesiyiz. Yazmaya, çizmeye devam edeceğiz. Sesimizi her alanda duyurmaya devam edeceğiz. Haftaya 82. haftamızda son eylemimizle yine Galatasaray Meydanı’nda olacağız" dedi.

Geçtiğimiz hafta ev baskınıyla gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Etkin Haber Ajansı muhabirlerine de değinen Emekçi, içerdeki tüm gazetecilerin bir an önce serbest bırakılmasını talep etti.

Emekçi, Alevi televizyonları CAN TV ve Yol Tv’nin açıldığını da duyurdu.

Açıklanmanın sonrasında Grup Munzur Alevi deyişleri söyledi. (İstanbul/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 21 Nisan 2018 21:55

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