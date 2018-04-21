Hesap sormak için 1 Mayıs büyük fırsat

EMEP Sancaktepe ilçe örgütünün düzenlediği halk toplantısında 1 Mayıs’ın tek adam tek parti rejimine cevap vermek için fırsat olduğu vurgulandı.

Emek Partisi (EMEP) İstanbul Sancaktepe ilçe örgütü, 1 Mayıs çalışmaları kapsamında halk toplantısı düzenledi.

Meclis mahallesi Saribelde sitesi lokalinde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Emek Partisi MYK üyesi Metin İlgün, “24 Haziran erken seçimini bize dayatanlardan bunu hesabını sormak için bu 1 Mayıs hayati önemdedir. Milyonların alana aktığı 1 Mayıs bunun için iyi cevap olacaktır.”

EMEP Sancaktepe İlçe Başkanı Cemal Gülmez, “1 Mayıs tüm herkesi birleştiren rol oynuyor. Hayatı önemdeki bu 1 Mayıs’ı tek adam tek parti rejimine karşı güçlü kitlesel bir cevaba dönüştürmemiz lazım” diye konuştu.

“24 Haziran erken seçimini bize dayatanlardan bunu hesabını sormak için bu 1 Mayıs hayati önemdedir” diyen EMEP MYK üyesi Metin İlgün de 1 Mayıs’ın bunun için iyi cevap olacağını söyledi.

Konuşmaların ardından Kurucusunun Fahri Bozbaş olduğu Gurup Kömür Karası müzik gurubu 1 Mayıs’ın anlam ve önemine uygun işçi şiirlerinden ve marşlarından oluşan müzik dinletisi sundu. (İstanbul/EVRENSEL)

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Son Düzenlenme Tarihi: 21 Nisan 2018 16:51

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