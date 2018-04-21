Hasta tutuklu Başdaş serbest bırakılsın

İHD İzmir Şubesi, Şakran Kadın Kapalı Cezaevi’nde tutulan hasta tutuklu Mevlüde Başdaş'ın serbest bırakılması çağrısı yaptı.

İHD İzmir Şubesi, Şakran Kadın Kapalı Cezaevi’nde tutulan 59 yaşındaki hasta tutuklu Mevlüde Başdaş’ın bir an önce serbest bırakılmasını istedi.

Türkiye cezaevlerinde 402 ağır, 1154 hasta tutuklu bulunduğunu hatırlatan İHD Şube yöneticisi Ahmet Çiçek, hasta tutukluların her geçen gün sayının çoğaldığını ifade etti.

Şakran Kadın Kapalı Cezaevi’nde tutulan hasta tutuklu Mevlüde Başdaş’ın sağlık durumuna dikkat çeken Çiçek “Mevlüde Başdaş, böbrek nakli oldu, diyabet hastası ve yüzde 86 engel durumu bulunan Başdaş’a, 3 kalp damarı tıkalı olduğu için anjiyo yapılmıştır. Ayrıca bel fıtığı rahatsızlığı bulunmakta ve şeker hastalığı dolayısıyla sağ gözü hiç görmemektedir. Mevlüde Başdaş’ın, infaz erteleme talepleri reddedilmiştir. Mevlüde Başdaş’ın raporlarının dikkate alınarak sağlıklı koşullarda tedavi edilmesi için serbest bırakılmasını istiyoruz.” (İzmir/MA)

Son Düzenlenme Tarihi: 21 Nisan 2018 16:30

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