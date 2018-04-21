Kelepçenin gevşetilmesini istedi, soruşturmalık oldu

Hasta tutuklu Necati Kuyturka'ya, götürüldüğü hastanede kelepçesinin gevşetilmesini istediği jandarma erinin şikayeti üzerine soruşturma açıldı.

Şakran 1 No’lu T Tipi Kapalı Cezaevi’nde hasta tutuklu Necati Kuyturka, tedavi için götürüldüğü hastanede kelepçesinin gevşetilmesini istediği için hakaretine maruz kaldığı, jandarma eri tarafından yapılan şikayetle hakkında “Hakaret” iddiası ile soruşturma başlatıldığını bildirdi.

İzmir Şakran 1 No'lu T Tipi Kapalı Cezaevi’nde hasta tutuklu Necati Kuyturka, rahatsızlığından dolayı tedavi edilmek üzere Çiğli Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Hastaneye kelepçe ile götürülen ve hastane nezarethanesinde kelepçe ile tutulan Kuyturka, kelepçenin sıkı olması nedeniyle kendisine eşlik eden jandarmadan kelepçesini gevşetmesini istedi. Gönderdiği mektupla yaşadıklarını aktaran Kuyturka’nın, aktardığına göre, kelepçesinin gevşetilmesini istemesi üzerine jandarma eri sert bir şekilde “Ölsen ne olacak” diye cevap verdi. Bunun üzerine Kuyturka, jandarmanın tavrını ve kelepçesinin gevşetilmesi talebini jandarmanın üstüne bildirdi.

Kuyturka’nın kelepçesini gevşeten jandarma amiri Kuyturka’yı nezarethaneye geri gönderirken, tedavisinin ardından askerin şikayeti üzerine hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Hakkında “Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” iddiası ile soruşturma açıldığını ifade eden Kuyturka, Aliağa Cumhuriyet Savcılığınca açılan soruşturma kapsamında ifade verdiğini aktardı. Jandarma erine söylemediği sözlerle ilgili ifade vermek zorunda kaldığını ileten Kuyturka, ifadesini verirken, müdafisinin de bulundurulmadığını kaydetti. (İzmir/MA)

Son Düzenlenme Tarihi: 21 Nisan 2018 16:12

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