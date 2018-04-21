Çocuk işçişiği çalıştayı: Mevcut mevzuat çocuk işçiliğini önleyemez

İzmir Barosu’nun düzenlediği ‘Çocuk İşçiliği Çalıştayı’nda mevzuatların eksikliğine ve müfettiş sayılarının azlığına dikkat çekildi.

İzmir Barosu’nun düzenlediği ‘Çocuk İşçiliği Çalıştayı’nda, çocuk işçilerin denetim dışı alanlarda çalıştırıldığına vurgu yapılarak bundan dolayı çocuk işçiliğini engellemenin mümkün olmadığı belirtildi.

Baronun konferans salonunda gerçekleşen çalıştayın ilk gününde konuşan İzmir Demokrasi Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Özkan Bilgili de çocuk işçiliği ile ilgili mevzuatların eksikliğine ve denetim yapan müfettiş sayılarının azlığına dikkat çekti. İş Kanunu’nun 4. maddesinde hangi iş kollarının iş kanununun kapsamında olmadığını tanımlandığını anlatan Bilgili “Bu alanlar 50 ve altında işçi çalışan tarım işyerleri, ev hizmetleri ve çıraklık gibi. Ayrıca esnaf odalarına bağlı alanlarda buna dahil. Bu alanlardaki işyerlerinde çocuklar çalıştırılsa bile iş müfettişleri tespit edemez. Çocuk işçiliğinin büyük bir bölümünün başta tarım olmak üzere bu sektörlerde olduğunu görüyoruz. Bu durum maddeye getirilebilecek ek bir düzenlemeyle giderilebilir. Bu iş kolları için çocuk işçiliği ile müfettişlere yetki verilebilir” dedi.

DENETİM ETKİSİZ KALIYOR

Çocuk işçiliği ile ilgili denetim başlığının olmadığını da belirten Bilgili, denetim yapılan işyerlerinde kanuna aykırı bir eksiklik tespit edilirse bunu tebliğ ediyorlar ama ceza kesemiyorlar dedi ve şöyle devam etti:

“İlk gittiğinde diyelim çocuk işçilerin çalıştırıldığını, maaşlarının zamanında verilmediğini ve çalışma sürelerine uyulmadığı görüyor. Süre veriyor. Bir daha geldiğinde işveren bunu bir şekilde halletmiş oluyor. Cezadan kurtuluyor. Bu durum iş teftişini etkisiz ve güçsüz bırakıyor. Normalde ceza kesmesi lazım ancak iş teftiş rehberi ilk defada ceza kesemez. Mevcut müfettiş sayısının sağladığı denetim oranları ile çözüm bulmamız mümkün değil. Denetim kapasitesi güçlendirilmeli. Müfettiş sayıları arttırılmalı. 20 milyon çalışan sigortalı işçilerin olduğu Türkiye’de bin-bin 500 müfettiş yeterli olmuyor.”

GEÇİCİLİK ÇOCUK İŞÇİLİĞİNE İTİYOR

Sığınmacı ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği Çocuk Koruma Sorumlusu Mert Kaya, mülteci çocukları işçiliğe iten sebeplerin var olan çocuk işçiliğiyle aynı olduğunu ancak geçicilik durumunun önemli bir etken olduğunu da vurgu yaptı. Suriye’de proforsörken çocuğunu burada çalıştırmak zorunda kalan ailelerlerle karşılatştıklarını anlatan Kaya “Sorun sadece eğitimsizlik ya da bilinçsizlik değil. Bu noktada yoksulluk daha dikkat çekici bir şey. Göç ve geçicilik hali temel sebeplerden biri. Kimliğinde geçici süreyle korunduğu yazan birinin düzenli bir hayat kurmak için çok fazla planı olamıyor” dedi.

Yoksulluk ve işsizliğin en büyük ortak sebep olduğunu ama mülteci çocuk işçiliğin daha farklı olduğunu belirten Kaya “Çalışma izni çıkarmanın zorluğu aileleri çocuklarını düşük ücretli işlerde çalışmaya itiyor” ifadelerini kullandı.

YETİŞKİNLER DE ZOR KOŞULLARDA

Oyuncular Sendikası Genel Koordinatörü Yeşim Girgin, çocuk oyuncuların çalışma koşullarını belirleyecek olan yönetmeliğin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hala çıkarılmamasını eleştirdi. Sektörde yurt dışında da küçük çocukların çalıştırıldığını ama orada denetim ve yaptırımla caydırıcı cezalar olduğunu belirten Girgin “Biz de ise cezaların caydırıcı hiçbir yanı yok. Yetişkinler için bile çalışma koşulları çok zor” dedi. (İzmir/EVRENSEL)

10 yaşında günde 13 saat çalıştırılıyorlar!

Son Düzenlenme Tarihi: 21 Nisan 2018 15:14

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