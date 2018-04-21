Kuzey Kore nükleer denemelerini durdurdu

Kim Jong-un, 'ekonomik büyümeyi sürdürmek' ve 'Kore yarımadasında barışı sağlamak için' Kuzey Kore'nin kuzeyindeki bir nükleer tesisi kapatıyor.

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (Kuzey Kore) resmi Haber Ajansı KCNA, Kuzey Lore Lideri Kim Jong un’un ülkenin kuzeyindeki bir nükleer tesisi kapatacağını bildirdi. Kararın 'ekonomik büyümeyi sürdürmek' ve 'Kore yarımadasında barışı sağlamak için' verildiği belirtildi. Kararın Kim jong-un’un ABD Başkanı Donald Trump ile gelecek ay ya da haziranda yapılması planlanan görüşmeden önce alınması dikkat çekti.

Devlete ait haber ajansı, kararı “21 Nisan itibariyla Kuzey Kore nükleer testlerini ve kıtalararası balistik füze denemelerini durduruyor” ifadesiyle dünyaya duyurdu.

Kuzey Kore lideri Kim’in testleri sürdürmenin artık gereksiz olduğu çünkü “Pyongyang’ın nükleer kapasitesinin doğrulandığına” yönelik ifadesine de yer verildi.

Kim’in Güney Kore lideri Moon Jae-in ile gelecek hafta bir araya gelmesi bekleniyor.

On yıldan uzun bir süre sonra gerçekleşecek ilk zirve anlamını taşıyan bu buluşma sonrası ise Haziran ayında ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore liderinin bir araya gelmesi planlanıyor.

Güney Kore ve ABD uzun bir süredir Pyongyang’ı nükleer silahsızlanma konusunda sıkıştırıyordu.

ABD Başkanı Trump karar sonrası Twitter hesabı üzerinden, “Kuzey Kore tüm nükleer denemeleri durdurmayı ve önemli bir nükleer tesisi kapatmayı kabul etti. Bu Kuzey Kore ve Dünya için çok iyi bir haber. Büyük ilerleme. Görüşmemizi dört gözle bekliyorum” mesajını paylaştı.

Güney Kore devlet başkanlığı ofisinden ise Kuzey’in kararına ilişkin “anlamlı bir ilerleme” değerlendirmesi yapıldı.

Kuzey Kore’nin uluslararası alandaki başlıca ortağı olan Çin de kararı olumlu karşılayarak, “Kore Yarımadası’ndaki durumu iyileştirmeye yardımcı olacaktır” değerlendirmesi yapıldı. (DIŞ HABERLER)

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Son Düzenlenme Tarihi: 21 Nisan 2018 14:43

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