ABD’li 66 senatördan Erdoğan’a Brunson için mektup

ABD'li 66 senatör, rahip Brunson’un 'casusluk” ve “FETÖ üyesi' olduğu suçlamalarının yer aldığı iddianameye ilişkin Erdoğan'a mektup gönderdi.

ABD’li 66 senatör, Türkiye’de tutuklu olarak yargılanan rahip Andrew Craig Brunson ile ilgili olarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a mektup gönderdi.

Sputnik’in Amerikan NBC kanalından aktardığı habere göre, mektupta, rahip Brunson’un “casusluk” ve “FETÖ üyesi” olduğu suçlamalarının yer aldığı iddianame için “meçhul suçlamalar, hayaller ve rastgele karakter karalamalarının saçma bir toplamı” denildi. Brunson’un “siyasi rehin” olarak nitelendirildiği mektupta, “Brunson’ın Türk hükümetinin bazı unsurları tarafından siyasi rehin olarak alındığını, bunun iki büyük ülke arasındaki uzun süreli ortaklığa zarar veriyor. Türkiye’nin hukuka saygılı ABD vatandaşları ve çalışanlarına herhangi bir baskıya maruz kalmadan seyahat, yaşama ve çalışma hakkını sağlanması için bazı önlemlerin gerekli” ifadeleri kullanıldı. (DIŞ HABERLER)

Son Düzenlenme Tarihi: 21 Nisan 2018 14:40

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