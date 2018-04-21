Almanya barış hareketinde hareketli günler yaşıyor

Almanya barış hareketi önümüzdeki aylarda savaşa ve silahlanmaya karşı değişik etkinlikler planlıyor.

Yücel ÖZDEMİR

Köln

Almanya’da savaşa ve silahlanmaya karşı mücadele büyüyerek devam ediyor. Gösterilerde Suriye ve Afrin’e yönelik askeri müdahalelerin yanı sıra NATO’nun üye ülkelere dayattığı askeri harcamaların artırılması başlıca temalar arasında geliyor. En dikkat çeken ve aylardır devam eden “Silahlanma yerine silahsızlanma” kampanyasına imza veren insan sayısı 40 bine ulaştı. Barış örgütleri tarafından çağrısı yapılan; SPD, Yeşiller, Sol Parti başta olmak üzere değişik partilerden eski bakanlar ve milletvekillerinin, bilim insanlarının, barış aktivistlerinin desteklediği kampanya yıl sonuna kadar devam edecek. Özellikle 1 Mayıs gösterileri sırasında yoğun bir şekilde imza toplanması hedeflenmiş durumda.

Ortak çağrıda Almanya’nın Yurtiçi Gayri Milli Hasılasının yüzde 2’sini savunma harcamaları için artırması durumunda bunun ek olarak 30 milyar avro ayrılmasına denk geleceği belirtilerek, bu paranın silahlanma ve askeri harcamalara değil, eğitimi kreş, sosyal konut, hastaneler, toplu taşıma, alt yapı, belediyeler, yaşlılıkta bakım gibi alanlara harcanması talep ediliyor.

17 HAZİRAN’DA DEĞERLENDİRME KONFERANSI

Kampanyayı yürüten örgütler 17 Haziran’da Frankfurt’ta bir değerlendirme konferansı düzenleyecek. “Bilgi alışverişi, ağ kurma ve strateji buluşmaları” adıyla yapılacak toplantıda savaş ve silahlanmaya karşı mücadelenin nasıl yürütülmesi gerektiği ele alınacak. Ayrıca kampanyanın daha nasıl güçlendirilmesi gerektiği konusunda görüş alış verişinde bulunulacak. Toplantıya Almanya genelinden barış hareketi temsilcileri katılacak.

SİLAHLANMAYA KARŞI BAYRAK YÜRÜYÜŞÜ

Almanya dünyada, ABD ve Rusya’dan sonra en fazla küçük silah satan ülke. Alman tekelleri tarafından üretilen silahlar her gün dünyanın değişik yerlerinde insanların öldürülmesinde kullanılıyor.

Almanya’nın yurtdışına her türlü silah satışına karşı 21 Mayıs–2 Haziran tarihleri arasında “Bayrak Yürüyüşü” düzenlenecek. Almanya’nın en büyük küçük silah üreten tekeli Heckler & Koch’un Oberndorf kasabasındaki fabrikası önünde 21 Mayıs günü başlayacak yürüyüş, yol boyunca bütün silah fabrikalarının önünde duracak. 1100 km’lik güzergah 80 ayrı etapa bölündü. Bu etaplarda kimi zaman yürüyerek kimi zaman bisikletle devam edecek eylem, 2 Haziran’da Berlin’de yapılacak büyük bir mitingle tamamlanacak.

RHEINMETALL’E KARŞI EYLEM YAPILACAK

Almanya’nın en önemli panzer ve diğer silah tekeli olan Rheinmetall’e karşı da savaş karşıtları bir kez daha sokağa çıkıyor. Daha önce Düsseldorf’ta tekel binası önünde yapılan eylemlerden sonra bu kez da hissedarlar toplantısı protesto edilecek.

8 Mayıs günü Berlin Maritim Hotel’de yapılacak hissedarlar toplantısını protesto etmek üzere yapılacak eylem saat 9.00’da Stauffenbergstr. 26 adresinde gerçekleştirilecek. “Rheinmetall’i silahsızlandırın! Silah ihracatı durdurulsun” sloganıyla düzenlenecek gösteride barış hareketi, kilise, çevre örgütleri temsilciler konuşmalar yapacak.

Rheinmatell tarafından üretilen Leopard panzerleri Türk ordusu tarafından Afrin’de kullanılmış ve bu Alman kamuoyunda tepki toplamıştı.

Rheinmetall, ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yakınlığıyla bilinen Ethem Sancak’ın sahibi olduğu BMC ile birlikte Türkiye’de bir tank fabrikası kurmak için hazırlıklar yapıyor. Bu temelde merkezi Ankara’da olmak üzere bir şirket de kurulmuş durumda.

NATO KARŞITI ZİRVE

Dünyadaki en büyük savaş örgütü olan NATO, yeni savaş ve militarist politikaları ele almak için yıllık olağan toplantısını 11-12 Temmuz tarihleri arasında Brüksel’de yapacak. Rusya’ya karşı birlikte hareket etme, Doğu Avrupa ülkelerine askeri yığınak yapma, Suriye başta olmak üzere değişik bölgelerdeki savaş ve çatışmalara nasıl müdahale edileceğinin ele alınacağı zirvede ayrıca tek tek ülkelere dayatılan yüksek savunma harcamaları da gündemde olacak. NATO daha önce üye ülkelere Gayri Safi Milli Hasılarının yüzde 2’sini savunma harcamalarına ayırmayı dayatmıştı. Bütün üye ülkelerin bu hedefe 2022’de ulaşması gerekiyor.

NATO’nun bu planlarına sessiz kalmayan savaş karşıtı örgütler bu yıl da karşı gösteri düzenleyecek. Gösteriye binlerce kişinin katılması bekleniyor. 14 Nisan’da Düsseldorf’ta bie araya gelen Almanya Barış Konseyi, Aachen Barış Ödülü, DİDF, Sol Parti, ATTAC gibi kurumlar Brüksel’deki gösteriye güçlü karılma kararı aldı.

BÜYÜK GÖSTERİ 7 TEMMUZ’DA

NATO karşıtı büyük gösteri 7 Temmuz cumartesi günü yapılacak. Yine 11-12 Temmuz’da da hem Brüksel hem de bütün NATO üyesi ülkelerin başkentlerinde protesto gösterileri gerçekleştirilecek.

8 Temmuz pazar günü ise yine Brüksel’de NATO’ya karşı alternatif bir zirve düzenlenecek. Zirveye bütün NATO üyesi ülkelerden katılımın olması bekleniyor. Bu toplantıda ağırlıklı olarak NATO üyesi ülkelerde ABD tarafında yerleştirilen atom silahlarına karşı mücadele ele alınacak.

Geçen yıl hafta içinde Brüksel’de NATO ve ABD Başkanı Trump’a karşı yapılan protesto gösterisine 12 bin kişi katılmıştı.

Son Düzenlenme Tarihi: 21 Nisan 2018 14:33

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