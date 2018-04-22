'Muhteşem çocuklar' Tiran yolcusu

İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası bu kez Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük’ün özel daveti üzerine sahneye çıkacak.

Rahmi EMEÇ

Eskişehir

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi tarafından 2015 yılında kurulan ve elde ettiği başarılar ile adını Avrupa’da da duyuran İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası bu kez Arnavutluk’un başkenti Tiran’da sahneye çıkacak. Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük’ün özel daveti üzerine Tiran’a gidecek olan orkestra, Tiran Yunus Emre Türk Kültür Merkezi’nde düzenlenecek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında performans sergileyecek. Etkinlikte sahne alacak İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası; Ramazan Albayrak’ın şefliğinde; 17 eğitmen, 68 öğrenci ile Happy Blues, Orkestra İçin Suit, Pizzicato Polka, Ağır Zeybek, Bugün 23 Nisan, Bir Dünya Bırakın, Mrekullia, Sa I Dua Lulet ve Chamambo isimli şarkıları icra edecek.

Etkinlikte Liceu Artistik Jordan Misja Güzel Sanatlar Lisesi’nin 60 kişilik korosu, 2 Arnavutça, 2 de Türkçe parçayla “İki Elin Sesi Var Orkestrası”nın yanında olacak. Ayrıca aynı liseden 10 öğrenci de yaylı çalgılarda orkestrayla birlikte çalacak.

‘İKİ ELİN SESİ VAR’

Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’ın öncülüğünde 2015 yılında sosyal bir proje olarak hayata geçirilen İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası, 40 çocuğun katılımı ve bağışlar ile sağlanan 40 enstrümanla kuruldu. Çocuk Senfoni Orkestrası, Venezuela’daki “El-Sistema” örneğinden yola çıkılarak mahallelerdeki çeteleşmeyi, çocukların uyuşturucu gibi yanlış özentilere kapılmasını, küçük yaşta bağımlılıkla tanışmasını engellemek amacıyla oluşturuldu. Orkestra öğrencileri, 7-17 yaş arası tüm çocukları herhangi bir ücret almadan, yetenek sınavından geçirmeden, herhangi bir ön eğitim aramadan belirlenirken; karşılıklı saygı, anlayış, farklılıkları kabullenme gibi kavramlarını kazandırma hedeflerini benimsendi.

FAZIL SAY’LA AYNI SAHNEYİ PAYLAŞTILAR

Kısa sürede önemli başarılar elde eden ve giderek büyüyen orkestra, 800 çocuğa ulaştı ve Eskişehir’de, Türkiye’de çeşitli kentlerde ve yurtdışında birçok konsere imza attı. Geçtiğimiz yıl Belçika’nın Neerpelt kentinde Avrupa Genç Müzisyenler Festivali’ne katılan Tepebaşı’nın gururu çocuklar, jüri önünde verdikleri konserin ardından yarışmada üçüncü olarak Türkiye’nin de gururu olma başarısı gösterdi. Ayrıca Fazıl Say ile aynı sahneye paylaşarak konser verme onurunu yaşadılar.

‘TÜRKİYE’YE ÖRNEK’

Başkan Ahmet Ataç birçok ödüle layık görülen “İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası” hakkındaki görüşlerini, “Ben diş hekimiyim ve kente hep hekim gözüyle bakıyorum. Önce hekimim, sonra belediye başkanıyım. Kentte fiziki alanlar, yeşil alanlar, her şey önemli ve temel görevlerimiz. Ama esas olan ve şehri dolduran sosyal, sanat, spor ve sağlık projeleridir. İki Elin Sesi Var projesini 3 yıl önce hayata geçirdik. 40 enstrümanla bu orkestra işe başladı. Süreç çok başarılı geçti; çocuklarımız 20’ye yakın konser verdi. Bu çocuklarımızın başarısı bizleri çok memnun ediyor. Bugün çok mutluyuz. İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası ile ödüller de aldık. Daha çok ödüller alacaklar, ben buna inanıyorum. En büyük ödülleri ise Türkiye’ye çağdaşlığın nasıl olduğunu anlatıyorlar. Bir çocuk neler yapabilir, bunu anlatıyorlar. Dayanışma, birlikte olma, sosyalleşme, paylaşma… Her anlamda Türkiye’ye örnek oluyorlar. Onları tek tek kutluyorum” sözleri ile açıkladı.

Son Düzenlenme Tarihi: 21 Nisan 2018 22:51

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