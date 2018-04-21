Ümit Kartal’dan işçi öyküleri: Ahraz

Gazeteci Ümit Kartal’ın sendikasız, örgütsüz işçilerin öykülerini kaleme aldığı 'Ahraz' adlı ilk kitabı okuyucuyla buluştu.

Gazeteci Ümit Kartal’ın, sendikasız-örgütsüz işçilerin öykülerini kaleme aldığı "Ahraz" isimli ilk kitabı çıktı. Biz Kitap’tan yayınlanan Ahraz’da işçilerin çelişkilerle dolu dünyalarını anlatan 6 öykü yer alıyor.

Kitabın arka kapak yazısını kaleme alan Yazar Aydın Çubukçu, “İşçilerin varlığını topluca öldükleri zaman hatırlayanlar, Ümit Kartal’ın öykülerinde onları canlıyken, henüz istatistiksel bir sayı haline getirilmeden önceki halleriyle görecekler” ifadelerini kullandı.

Ahraz’ın emek mücadelesinin boyutları üzerine düşünen ve siyaset yapanlar için mutlaka gözden kaçırılmaması gereken bir kaynak olduğunu söyleyen Çubukçu, “Yalnızca bu özelliğiyle değil, yüksek edebi değeri bakımından da elinizdeki kitap, emek edebiyatımız içinde yepyeni bir soluk olarak hak ettiği yeri mutlaka bulacaktır” dedi. (KÜLTÜR SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 21 Nisan 2018 14:03

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