EMEP Kocaeli: 1 Mayıs'ta Gebze'deyiz

Emek Partisi Kocaeli İl Örgütü, 1 Mayıs'ta Gebze'de olacağını açıkladı ve işçileri, emekçileri talepleriyle alanlara çıkmaya davet etti.

Emek Partisi Kocaeli İl Örgütü, 1 Mayıs'ta Gebze'de olacağını, işçi ve emekçileri talepleriyle alanlara davet ettiğini açıkladı. Açıklamayı takip eden gazetecilere geleneksel hale gelen kitap hediyesi de verildi.

Emek Partisi (EMEP) Kocaeli İl Başkanı Arzu Erkan, yaptığı açıklamada "Partimiz 1 Mayıs günü saat 10.00'da Gebze Trafo Meydanı'nda İzmit, Derince, Körfez, Gebze ve Darıca ilçe örgütleri ile yer alacak. Tüm Kocaelili işçi ve emekçileri de Gebze'de güçlü bir 1 Mayıs için buluşmaya çağırıyoruz" dedi.

Arzu Erkan'ın açıklamasının satır başları şöyle: Ekonomi 2017 yılında yüzde 7,4 büyümüş ama işçinin emekçinin cebine giren bir şey yok. İşçi ve emekçilerin hayatı her geçen gün daha da zorlaşıyor. Her şeye zam geliyor. Dünyada benzin fiyatları düşerken biz gelen zamları takip edemez olduk. Vergiler artıyor. Market harcamaları baş edilemez oldu. İşçiler, yoksullar çocuklarına meyve yediremez hale getirildi.

'Taşeron işçilerin tamamını kadroya alacağız' dendi. Daha şimdiden yarısının dahi alınmayacağı açığa çıktı.

EĞİTİM YAP-BOZ TAHTASINA DÖNDÜ!

Bir gecede alınan kararlarla eğitim tam bir keşmekeşe döndü. TEOG kaldırıldı, ne olacağı belli değil. Adeta her gün yeni bir sistem açıklanıyor. Parası olanın, dershaneye gönderenin, özel ders aldıranın çocuğu seçkin liselere gidebilir. İşçi emekçilerin çocuklarına ise meslek liselerine gitmekten başka şans bırakmıyorlar.

İŞ CİNAYETLERİ AZALMAK YERİNE ARTIYOR!

Önlem alınmadığı için her yıl 2000 işçiyi iş cinayetlerinde kaybediyoruz. Hükümet, Soma madenlerindeki işçi katliamından sonra çıkardığı iş güvenliği yasasını 'patronlar istedi' diye uygulamaya sokmuyor. Patronlar daha çok kazansın diye işçi sağlığı ve güvenliği tedbirleri alınmıyor. Binlerce işçinin kanı akıyor, hükümetten tık yok.

KADINA YÖNELİK ŞİDDET KESİLMİYOR!

Kadın cinayetleri, tecavüz vb. yeterli önlemler alınmadığı için artıyor. Neredeyse her iki günde bir 'kadını dövmenin inceliğini' anlatanları dinliyoruz. Hükümet ise bunlarla mücadele etmeyi değil idam, hadım gibi sonuç alınmayacağı defalarca denenmiş yöntemleri tartıştırarak tepkileri dindirmeye çalışıyor.

OHAL KALDIRILSIN!

'OHAL’i kendimize ilan ettik' dediler ama her konu ile ilgili KHK çıkarıldı. Binlerce kamu emekçisi, öğretmen, sağlıkçı, işçi sorgusuz sualsiz işten atıldı. Ama siyasilere dokunan yok. Herkes darbeci ama bir siyasiler değil. 'FETÖ borsası' kurulduğunu, parayı verenin aklandığını, serbest bırakıldığını AKP vekilleri söylüyor. Düne kadar beslenen, büyütülen, kol kola yürünen cemaatin darbe girişiminden ders alınmamış gibi ondan boşalan yerlere yeni cemaatler yerleştiriliyor, devlet makamları açılıyor. Milyon dolarlık devlet ihaleleri bunlara peşkeş çekiliyor.

Emek Partisi olarak; insanca yaşam, barış ve güvenli bir gelecek için 1 Mayıs meydanlarında birleşelim diyoruz. Şehrimizde Kocaeli Valisi ve İzmit Kaymakamı’nın uzlaşmaz ve yasakçı tutumunu kabul edilemez buluyoruz. DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin taleplerini görmezden gelen, işçi ve emekçilerin İzmit'te talepleriyle alanda olmasının önüne geçen tutumu kabul edilir değildir.

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1 MAYIS'TA GEBZE'YE

İşçi kenti olan Kocaeli'de, 1 Mayıs'ta alanlarda olmak dün olduğundan daha da önemlidir. Bu gerçekle partimiz, Kocaelili işçi ve emekçileri Gebze'de Sendikalar Birliği çağrısı ile yapılacak olan 1 Mayıs mitingine çağırmaktadır.

24 Haziran erken seçimleri öncesi tam da saydığımız nedenlerle işçi ve emekçilere dönük saldırılar karşısında etkili ve güçlü 1 Mayıslar çok daha önem kazanıyor. Partimiz, 1 Mayıs günü saat 10.00'da Gebze Trafo Meydanı'nda İzmit, Derince, Körfez, Gebze ve Darıca ilçe örgütleri ile yer alacak. Tüm Kocaelili işçi ve emekçileri de Gebze'de güçlü bir 1 Mayıs için buluşmaya çağırıyoruz.

Fotoğraf: Hasret Gültekin Kozan/EVRENSEL

Yapılan açıklama sonrası EMEP İl Başkanı Arzu Erkan, İzmit İlçe Başkanı Reyhan Başaran ve EMEP Eski İl Başkanı Güner Kizir, geleneksel hale getirdikleri kitap hediyelerini basın emekçilerine takdim etti. (Kocaeli/EVRENSEL)

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