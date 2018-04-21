Muhtarlar geldi coşa: Muhtar bütün özelinizi paylaştığınız kişidir

Ankara'nın Mamak ilçesinde bulunan Muhtarlar Derneği, ilginç bir bildiriye imza attı.

Birkan BULUT

Ankara

Muhtarlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sarayda gerçekleşen buluşmaların ardından sıkça gündem oluyor. Ancak bu sefer hızını alamayan muhtarlar, halka dağıttıkları bildiride kendilerinin devlet adamı olduğunu belirterek, “Muhtar, devlet adamlığının yanında bir anne bir baba gibi bütün özelinizi paylaştığınız kişidir” dediler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Saray'da sıkça buluştuğu muhtarların yeni icraatları sıkça gündeme geliyor. Ankara'nın Mamak ilçesinde bulunan Muhtarlar Derneği, ilginç bir bildiriye imza attı. Muhtarlığın önemini halka anlatmak isteyen muhtarlar hızını alamayarak kendilerinin bir anne baba gibi herkesin özelini paylaştığı kişiler, bazen avukat bazen doktor ve psikolog olduğunu öne sürdüler. “Muhtar kimdir” başlıklı bildiride birçok sıfat sıralanarak muhtarların ne kadar önemli olduğu anlatılmaya çalışıldı. “Muhtar başınız derde düştüğünde mahallenizide kapısını çaldığınız ilk kişidir” diye başlayan bildiride muhtarlara her işe karışma görevi biçildi: Muhtar mahallenizde devleti temsil eder. Ancak devlet adamlığının yanında bir anne bir baba gibi bütün özelinizi paylaştığınız kişidir. Devletin içinde olup hem vatandaşına hem devletine bu kadar yakın olan bir devlet organı daha yoktur. Muhtar devletin mahalledeki şefkat elidir. Muhtar mahallesinde çalışma saatleri kanunla belirlenmiş ancak 24 saat hizmet veren, hangi saatte olursa olsun vatandaşa kapısı açık olan tek devlet kurumudur.”

MUHTAR AVUKAT, DOKTOR, PSİKOLOGTUR

Bildirinin devamında muhtar hem bir avukat hem doktor hem de psikolog olarak tarif edildi: “Muhtar ölünüzle, dirinizle, düğününüzle derneğinizle, yolunuzla kaldırımınızla, çöpünüzle, asfaltınızla yanmayan sokak lambanızla yani sizin herşeyinizle ilgilenen tek devlet kurumudur. Avukatlık işi olan da, doktorluk işi olan da eşiyle kavga eden de, kızı kaçan da hep muhtara koşar. Muhtar bazen bir avukat, bazen bir doktor, bazen bir psikologtur. Muhtar bazen bir baba, bazen bir annedir. Aslında muhtar sizin herşeyinizdir.”

Son Düzenlenme Tarihi: 21 Nisan 2018 16:08

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