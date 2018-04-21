Erdal Aksünger: HDP ile ittifak yapmak problem olmamalı

CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi Erdal Aksünger, erken seçim, OHAL ve seçim güvenliği konularına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Diren YURTSEVER



Türkiye “baskın seçim” gündemine girdi. Temel gündem ise OHAL’de seçimlerin adilliği ve seçim güvenliği. CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi Erdal Aksünger, konuya dair Mezopotamya Ajansı’na değerlendirmelerde bulundu.

‘AFRİN HAREKATI BASKIN SEÇİMİN HABERCİSİYDİ’

AKP-MHP ittifakının iç siyasete dönük hamlelerinin baskın seçimin habercisi olduğuna işaret eden Aksünger, şöyle konuştu: “Afrin harekatı yapılırken aslında bu harekatın iç siyasete dönük olduğunu düşünüyordum. İçerdeki milliyetçilik duygularını daha yukarıya taşıyarak memleket meselesi halinde tekrar bir algı yönetimi yapılmak istendi. Afrin harekatının sonrasında işin magazinsel boyutları insanları irrite etti. Uçaklarda sazlar, sözler, sofralar kurulması, bir turistik seyahate dönmesi ve insanların öldürülmesi… Her kim olursa olsun insanların neden öldükleri belli olmayan aynı zamanda halka bunun açıklamasını ‘biz bu kadar kişi öldürdük’ şeklinde yapması toplumun çok ciddi bir kısmını rahatsız etti. Bu insanlık dışı bir yaklaşım zaten.

Erken seçim için süreç nasıl işleyecek?

‘SEÇİMLERİN 24 HAZİRAN’A ALINMASININ 3 NEDENİ VAR’

Aksünger’e göre AKP-MHP ittifakının seçimleri 24 Haziran’a almalarının üç nedeni var. Bu nedenlerinin en başında kötüye giden ekonomi olduğunu belirten Aksünger, şunları söyledi: “Sene başından itibaren hem Türkiye'nin ekonomide bugüne kadar getirmiş olduğu sıkışıklık hem de dış politikada yaptığı hatalardan dolayı ekonomideki büyük delikler, kamu harcamaları ve ayrıca içerden para transferleri, dışarıya para kaçması Türkiye ekonomisinde çok ciddi çatırdamalara neden oldu. Şunu söyleyebiliriz; bundan bir sene sonra belki Türkiye müthiş bir çıkmaza girecek. Bu sene sonuna kadar 140 milyar dolara yakın iç ve dış özel sektör kamu borcu ödemesi var. Ve kur dengesinin bu kadar yukarıya çıkması nerdeyse 3 ay içerisinde yüzde 10 artmasıyla birlikte 50 milyar TL’ye yakın borcun arttığı gözüküyor. Bu şartlar altında önünü göremiyorlar.”



Aksünger, ikinci neden olarak da, “Muhalefetin henüz aday belirlemediğini ve belirlenecek adayın da çok makul olup kendini anlatmakta çok zorluk çekeceğini düşünerekten bu baskın seçimi yaptılar” dedi.



Aksünger, baskın seçimin diğer bir nedenini de “MHP’nin bastırdığı konu yani İYİ Parti'yi seçime sokmamak. Bu üç neden üzerinden bir tarihsel uzlaşma olduğunu düşünüyorum” diye açıkladı.

‘HDP İLE İTTİFAK YAPMAK PROBLEM OLMAMALI BENCE”

CHP’nin HDP ile ittifak meselesine dair tutumunu sorduğumuz Aksünger, şöyle yanıtladı: “HDP’nin ittifakın dışında tutulması mevzu bahis değil. Belki söylemde olmadığı için öyle düşünülüyor. HDP’nin barajı aşacağını düşünürsek CHP’nin baraj sorunu olmayacağını düşünürsek zaten en sonunda gidip bir kişiye oy verilecek. Burada bir doğal ittifak var zaten. Burada tabiatı HDP ile uyabilecek tek parti CHP gibi gözüküyor. HDP ile ittifak yapmak veya ortak ilkelerde buluşmak bir problem olmamalı bence. İkinci turda herkes ittifak olacak görünüyor zaten.”

‘KÜRTLERİN OYUNU ALAN KAZANIR’

Seçimlerde Kürt seçmenin kilit rol oynayacağını belirten Aksünger, “Özellikle muhafazakar Kürt seçmen büyük bir kilit rol oynayacak bu seçimde. Son zamanlarda Afrin meselesi, Kuzey Irak’taki Barzani sorunlarından tutalım PYD konusuna kadar olan konuların Kürtler üzerinde bir etkisinin olduğunu düşünüyorum. Bölgedeki Kürt seçmenin de sandığa gitmesi ve sandıkta katılımı arttırması seçimin kritik belirleyici rol olacağını düşünüyorum. O yüzden genel itibariyle Kürtlerin oyunu alan bu seçimi kazanır” diye konuştu.

‘SEÇİM GÜVENİRLİĞİ İTTİFAKI ÇOK ÖNEMLİ’

16 Nisan referandumuna işaret ederek Kürt illerindeki sandık güvenliğinin önemine değinen Aksünger, “Geçen seneki problemli olduğuna inandığımız sandık bölgelerinin hepsinde hakimiyet sağlayacak olan bir organizasyonu yapmak gerekir” dedi.



Sandık güvenliği için ortaklaşma gerektiğini belirten Aksünger, şu öneri ve uyarılarda bulundu: “7 Haziran, 1 Kasım ve 16 Nisan referandumunda HDP ile bu ortaklaşmayı yaptık. Her zaman bir işbirliği yaptık, yapmakta zorundayız bundan sonra da böyle olmalı bence. Mutlaka milletvekillerini o bölgelere götürüp müşahitleri tamamlayıp daha iyi tedbirleri almak gerekir. Temel konu şuandan itibaren tüm seçmen listelerini tekrar kontrol edilmesi ve yerlerinde tespit edilmesi çok önemli. Bu hayali, yanlış veya ölü seçmen olup olmadığını yerinde kontrol etmeyi sağlayacaktır. Mobilize ekipler kurulmalı. Şuandan itibaren seçim başlamıştır bence. Seçmenin de oyunu kullanması çok önemli, oya sahip çıkmak daha da önemli. Ülke kaderinden bahsediliyorsa laiklik, hukuk, demokratik gibi unsurların tehlikede olduğunu düşünüyorlarsa insanlar, hep beraber bu oya sahip çıkmalıyız. Hiçbir ittifak olmazsa bile seçim güvenirliği ittifakı çok önemli. Yeter ki ilkeler konusunda ortaklaşılsın. Ortak şiar demokrasi, hukuk devleti ve laiklik olsun.”

‘CUMHURBAŞKANI ADAYI ORTAK YAŞAMI SAVUNAN BİRİ OLMALI’

Adaylık isimlerinin tartışıldığı bu süreçte ideal aday önerisini sunan Aksünger, şu ifadeleri kullandı: “Adayın 35 yaş altı seçmene hitap etmesi lazım. 20-25 yaşlarındaki genç arkadaşların Twitter’i yasaklayan birine oy verme gibi bir ihtimalinin olacağını düşünmüyorum. Demokrat bir kişiliği olacak. Dijital dünyanın değişen hak ve özgürlükler tanımı var. Bu tanımları benimseyebilecek bir figüre ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Bu belki tek başına bile olmayabilir. Bu anlamda bir kadro kurulması gerekli olabilir. Ortak yaşamı savunan biri olmalı, yeni dünyayı okuyabilen, sosyal medyadan anlayan gençlerin dilinden konuşan biri olmalı. Tayip Erdoğan gibi bir figürün gemiyi limana çıkarması çok zor bundan sonra. Önümüzdeki süreç ekonomide derin krizlerin olacağını gösteriyor ve aynı hükümet bu krizi sadece derinleştirecektir. Bir değişime ihtiyaç var.” (Ankara/MA)

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Son Düzenlenme Tarihi: 21 Nisan 2018 12:27

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