İhsan Eliaçık: Muhalefet birlikte hareket etmeli

Adana'da düzenlenen 'Başka Bir Türkiye Mümkün' paneline katılan Yazar İhsan Eliaçık, muhalefetin birlikte hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

Adana’da Seyhan Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen “Başka Bir Türkiye Mümkün” panelinde Başbakan Eski Yardımcısı Abüllatif Şener ve Gazeteci Can Ataklı konuştu. Panelde konuşmacı olarak duyurulan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay baskın seçim açıklamasının ardından Ankara’da kalmak zorunda olduğu için, İhsan Eliaçık, 6 yıl hapis cezası aldıktan sonra hakkında verilen şehir dışı yasağı nedeniyle panele gönderdiği video ile katkıda bulundu. Eliaçık, muhalefetin birlikte hareket etmesi gerektiğini belirterek “Yan yana fotoğraf vermeden, bir çay bile içmeden giderlerse muhalefet felakete sürüklenmiş olacak. Birinci turda olmazsa bile ikinci turda birlikte açıklama yapmaları gerekiyor. Bunun yapmazlarsa iki kişi karşı karşıya geldiğinde oylar onun safına geçer” dedi.

ATAKLI: İKTİDAR SORUNLARI GÜNDEMDEN DÜŞÜRMEK İSTİYOR

Cumhurbaşkanı’nı takip edip “Seçim istemek ihanettir” sözleri ile konuşanların şimdi televizyonlarda seçimin ne kadar gerekli olduğunu anlattığını ifade eden Can Ataklı, “Bunlar işin bir boyutu. Benim arzum baskın seçim derken tahrik etmekti. Baskını erken seçim bile yapılmamalı. Bu iktidar 19 ay boyunca orada kalıp sorunlarla yüzleşmeleri gerekiyor” dedi. Hükümetin bir seçim zaferi ile sorunları gündemden düşürüp ertelemeyi hedeflediğini dile getiren Ataklı, hükümetin milletvekili adayları dahil her şeyi ayarlamadan böyle bir karar almayacağını ifade etti. Bütün partilerin adaylarını ortaya koyması gerektiğini ifade eden Ataklı, “Önemli olan ilk turda Türkiye’ye yeniden demokrasinin gelmesi, hukukun tesis edilmesini isteyen insanların adaylara dağılsalar bile toplamını görmeliyiz. Bu toplamı gördüğümüz zaman hele de yüzde 50’nin üstüne çıkıyorsa ikinci tur daha rahat olacaktır. İkinci tura gitmeden koalisyon denen anlaşmayı sağlamak zorundayız. Muhalefet denen kimse kazandığı andan itibaren yapılacakların takvimini şimdiden hazırlamalıyız” dedi.

ŞENER: BU GİDİŞAT SÜRDÜRÜLEBİLİR DEĞİL

İnsanlığın bin sene önce oluşturduğu kurumları günümüz dünyasına dayatarak dünya ile yarışılamayacağını ifade eden Abdüllatif Şener, “’Osmanlı güçlü padişahlarla dünyaya hükmetmiş, biz de güçlü bir padişah bulup dünyayı fethedelim’ dersen yerlerde sürünürsün. 1,5 milyarlık İslam dünyasına bakın, hepsinde diktatörlük, tek adam rejimleri var. Günümüz dünyasında tek kişi hem yargı hem yürütme, hem yasama olamaz” dedi. Tarımsal ithalatın ihracatı geçtiğini ifade eden Şener, “Kendi çiftçisinin bırakmış başka ülkelerin çiftçilerini kalkındırıyor. Asgari ücret bin 600 lira. Şikayet edenlere ‘Gözünüze, dizinize dursun’ diyor. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açıkladığı fitre 19 lira. 5 kişi için ayda 2850 lira yapıyor. Asgari ücret Diyanet İşlerinin belirlediği açlık sınırının bile altında” dedi.

Ekonomideki kötü gidişin sürdürülebilir bir şey olmadığını dile getiren Şener, “24 Haziran bir fırsat. Muhalefet bu seçime nasıl hazırlama diye dövünmemek gerekir. Bir şans çünkü 24 Haziran'da olmasaydı 1 yıl 4 ay daha geç yapılacaktı. Gidici olanlar ecellerini öne çekmişlerdir” dedi. Soru cevap kısmında gelen bir soruya cevap veren Şener, demokrasi için gelecek başka bir adayı destekleyeceğini, Cumhurbaşkanı adaylığı için teklif alması durumunda da “Evet” diyeceğini ifade etti. (Adana/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 21 Nisan 2018 12:12

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