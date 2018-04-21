Konut satışları geçen yıla göre yüzde 14 azaldı

TÜİK, konut satışlarının 2018 Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14 oranında azalarak 110 905 olduğunu açıkladı.

Türkiye genelinde konut satışları 2018 Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14 oranında azalarak 110 bin 905 oldu. Şubat ayında da gerileme yüzde 5.4 olmuştu.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) dün açıkladığı rakamlara göre Türkiye genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35 oranında azalış göstererek 32 bin 786 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 29.6 olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10.1 azalarak 50 bin 701 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 45.7 oldu. İkinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17 azalış göstererek 60 bin 204 oldu.

Öte yandan yabancılara yapılan konut satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15.8 artarak 1827 oldu. Mart ayında Irak vatandaşları Türkiye’den 348 konut satın aldı. Irak’ı sırasıyla, 181 konut ile Suudi Arabistan, 156 konut ile İran, 120 konut ile Rusya Federasyonu ve 108 konut ile Afganistan izledi. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 21 Nisan 2018 11:10

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