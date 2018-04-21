Natalie Portman İsrail’den Genesis Prize ödülünü almayı reddetti

Hollywood yıldızı Natalie Portman, Kudüs'te kendisine verilmesi planlanan 2 milyon dolar değerindeki 'Genesis Ödülü'nü geri çevirdi.

Kudüs doğumlu oyuncu Natalie Portman, İsrail tarafından “alanında büyük başarı kazanmış Yahudilere” verilen Genesis Prize ödülünü reddetti ve İsrail’e gitmeme kararı aldığını duyurdu. Bunun üzerine 2012 yılında verilmeye başlanan Genesis Prize töreni iptal edildi. Ödül ilk olarak ABD’li finans ve medya tekellerinden Bloomberg’in kurucusu Michael Bloomberg’e verilmişti.

Natalie Portman kararıyla ilgili olarak, dördüncü haftası geride kalan barışçıl “Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü”eylemleri sırasında katledilen ve yaralanan insanların adına İsrail’e gitmekten rahatsızlık duyacağını söyledi.

İsrail askerlerinin ve keskin nişancılarının Filistinli eylemcileri öldürdüğü görüntüler tüm dünyada infial yaratmıştı. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 21 Nisan 2018 11:02

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