AYM vekilliği düşürülen Selma Irmak’ın kişisel başvurusunu da reddetti

HDP milletvekili Osman Baydemir ve Selma Irmak’ın vekilliklerinin düşürülmesinin ardından AYM, Irmak’ın kişisel başvurusunu da reddetti.

Çağrı SARI

İstanbul

Milletvekilliği düşürülen Selma Irmak'ın ‘kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı, ifade özgürlüğü ile seçilme ve siyasi faaliyette bulunma haklarının ihlal edildiği’ gerekçesiyle AYM’ye yaptığı bireysel başvuru da reddedildi. Irmak’ın avukatı Erhan Ürküt, yine Irmak için alınan 2014 kararını hatırlatarak, “AYM kendi kararıyla çelişmiştir” dedi.

Türkiye olağanüstü bir kararla baskın seçime giderken, iktidar muhalefeti sandıktan uzaklaştırma çabası içerisinde. HDP milletvekili Osman Baydemir ve Selma Irmak’ın vekilliklerinin düşürülmesinin ardından, AYM Irmak’ın kişisel başvurusunu da reddetti.

HDP'li Osman Baydemir ve Selma Irmak'ın milletvekillikleri düşürüldü

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, vekilliği düşürülen HDP Hakkari Milletvekili Selma Irmak’ın "kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı, ifade özgürlüğü ile seçilme ve siyasi faaliyette bulunma haklarının ihlal edildiği’ gerekçesiyle yaptığı bireysel başvuruyu reddetti. Oy çokluğu ile alınan kararda heyet, "İfade özgürlüğü ile seçilme ve siyasi faaliyette bulunma haklarının ihlal edildiğine" ve "soruşturma dosyasına erişimin kısıtlandığına" ilişkin iddiaların açıkça dayanaktan yoksun olmaları, "yakalama ve gözaltına almanın hukuka aykırı olduğuna" ilişkin iddianın ise başvuru yollarının tüketilmemiş olması nedenleriyle kabul edilemez olduğuna karar verdi.

Karşı oy kullanan Başkanvekili Engin Yıldırım ise gerekçesinde “Anayasanın 13. maddesi ile beraber değerlendirildiğinde 19. maddesinde güvence altına alınan kişi hürriyeti ve güvenlik hakkı ile 67. maddesindeki seçme seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkının ihlal edildiği düşüncesiyle çoğunluk kararına katılmadım” ifadelerine yer verdi.

AYM KENDİSİYLE ÇELİŞMİŞTİR

“Örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla 4 Kasım 2016’dan bu yana Silivri Cezaevi’nde tutulan Selma Irmak’ın avukatı Erhan Ürküt karar için gazetemize şu değerlendirmeyi yaptı: Müvekkil Selma Irmak ile Ekim 2016 da ofisimde yapmış olduğumuz görüşmede; kasım ayının ilk haftasında kendisine ve eş başkanlarıyla birlikte 12 milletvekiline daha operasyon yapılacağını söyledi. Ancak bunu bilmesine rağmen hiç bir zaman kaçma girişiminde bulunmadı. Müvekkil daha önce cezaevindeyken milletvekili seçildi. Anayasa mahkemesi kakarıyla da 3 Ocak 2014’te tahliye oldu. Ancak yine milletvekili olarak cezaevine girdi. Aynı AYM almış olduğu bu karar ile kendisiyle çelişmekte. Kararda, müvekkilimin milletvekili olmasına rağmen ‘adlı kontrol ile tedbir kararı’nın yetersiz kalacağını savunmuş. Selma Irmak in yargılaması da hukuk skandalıdır. Duruşmalarda bizzat hazır bulunmak istemesine rağmen mahkeme bu talebi güvenlik gerekçesiyle reddetmiştir. Oysaki yargılandığı dosya Hakkari’deydi... Hakkari’den Diyarbakır’a güvenlik gerekçesiyle nakline karar verildi. Yani Diyarbakır ‘güvenli’ dedi. Müvekkilimin yargılama aşamasında tüm talepleri reddedildi. Âdil yargılanma hakkı tamamen yok sayıldı. Milletvekili olmasına rağmen parti tüzüğündeki söylemleri ve düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamındaki söylemleri illegalize edildi.

Son Düzenlenme Tarihi: 21 Nisan 2018 10:08

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