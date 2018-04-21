Kemal Kılıçdaroğlu: Biz bu erken seçim kararından mutluyuz

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, erken seçim kararının ardından nasıl bir yol izleyeceklerine dair Birgün'den Yaşar Aydın'ın sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçim teklifini hayata geçirmesi ile Türkiye 24 Haziran'da sandığa gideceğini öğrendi. İki ay gibi kısa bir süre sonra gerçekleşecek seçim için AKP-MHP ittifakı dışındaki partilerin seçime hangi adaylarla ya da hangi ittifaklarla girecekleri merak konusu.

Gündemi en çok meşgul eden konulardan biri de CHP'nin seçim çalışması için nasıl bir yol izleyeceği. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Birgün gazetesinden Yaşar Aydın'ın erken seçime, seçim ittifaklarına ve adaylıklara dair sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu'nun Birgün'e verdiği röportajdan satır başları şöyle:

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan: Erken seçim 24 Haziran 2018'de yapılacak

'KOALİSYON KALKACAK DEMİŞLERDİ, ZORUNLU HALE GELDİ'

Referandumda “bizi desteklediğiniz takdirde terör bitecek, dünyayla barışık olacağız, kişi başına milli gelir artacak, koalisyon dönemi ortadan kalkacak” diyorlardı. Ağızlarından bal akıyordu. Şimdi koalisyonlar zorunlu hale geldi. Ülkede ne barış, ne huzur var. Tam tersine toplum büyük bir gerginlik süreci içine sokuldu. Huzur denilen kavram sadece sözlüklerde kaldı. Dolayısıyla bunlar ülkeyi yönetemiyorlar. Erken seçim bunun açık itirafıdır. Karar aldıkları için son derece memnunuz. Bunların bir an önce gitmesi lazım çünkü.

Afrin’i kendi başarısı olarak kamuoyuna sunmak istedi ama toplum onu kabul etmedi. Erdoğan, ÖSO’dan yanaydı. ÖSO’yu koruyordu. ÖSO’yu Kuvayi Milliye olarak tanıttı. Bakın düşünebiliyor musunuz bir ülkenin Cumhurbaşkanlığı koltuğunu işgal eden zat, ÖSO’yu Kuvayı Milliye’ci olarak görüyor ama kendi ordusuna aynısını diyemiyor. Bakın aradaki farka bakın.

'TAVRINI DEMOKRASİDEN DEĞİL KADİR MISIRLIOĞLU'DAN YANA KOYUYOR'

O tavrını Cumhuriyet’ten, Atatürk’ten ya da demokrasiden yana koymuyor. O tavrını Kadir Mısırlıoğlu’nun tarafında koyuyor. Onun önünde el pençe divan duruyor. Çünkü o keşke “Yunanistan galip gelseydi” demişti. O anlayışı savunan kişi şu anda Cumhurbaşkanlığı koltuğunu işgal eden kişidir. Zaten toplumun hazmedemeyeceği temel tablo da budur.

Daha baskıcı bir toplum, daha baskıcı bir yönetimi inşa edebilir miyim? Bunun arayışı içerisinde. Çünkü toplum patlamak üzere. Bütün alanları kontrolü altına aldı ama yetmiyor.

'ERKEN SEÇİM KARARINDAN MUTLUYUZ, HAZİRAN EN GÜZEL AYLARDAN BİRİ'

Arkadaşlarımız demokrasiden yana olan bütün siyasal partilerle arka kapı diplomasisi dediğimiz çerçevede görüşmeler yapıyorlardı. Onlardan da bizden de arkadaşlar zaman zaman bir araya gelip görüşüyorlardı. En son görüşmeyi sandık güvenliği ile ilgili yapıldı. Güzel bir çalışma yapılıyor. Konu buraya gelmişken BirGün aracılığıyla bir kez daha söyleyeyim, her vatandaş mutlaka sandığa gitmeli, demokrasiden yana oyunu kullanmalı. Sandığa sahip çıkmak da bizim görevimiz. Hep beraber sandığa sahip çıkacağız. Siyasi partiler meslek kuruluşları, STK’lar olarak. Siyasal partilerin ağırlıklı olarak bu alana gücünü koymaları halinde zaman zaman endişe duyulan “acaba verdiğimiz oy çalınır mı çalınmaz mı” diye bütün bu endişelerin hepsini bitirmiş olacağız.



Tekrar söyleyeyim biz bu erken seçim kararından mutluyuz. Haziran en güzel ayardan biridir. Her şeyden önce aydınlıktır. Karanlığı az ama aydınlığı bol olan aydır. Haziran, ülkemizin aydınlık yüzleri için de güzel anılarla doludur. Bu güzel ayda ülkemizin demokrasisine bir başarı daha eklemek görevi ile karşı karşıyayız. Bunu başaracağız.

Erken seçim için süreç nasıl işleyecek?

'HERKESLE BİR ZEMİNDE BULUŞMAYI ARZU EDERİZ'

AKP, “takvimi ne kadar kısa tutarsak demokrasiden yana olan güçler bir araya gelemezler” arayışına girdi. Ama boşuna bir arayış. Demokrasiden yana olmak belli bir takvim içinde, demokrasiyi düşünmek anlamına gelmemeli. Saadet Partisi, İYİ Parti, HDP, ÖDP, DP, Vatan Partisi ya da DSP, herkesle bir zeminde buluşmayı arzu ederiz. Bu davaya hepimiz baş koymak zorundayız . Bu ülkeye nasıl cumhuriyeti birlikte getirdiysek, demokrasiyi de birlikte getireceğiz. Onlar süreyi kısa tutarak bizim bunu başaramayacağımızı düşünüyorlar. Hayal aleminde yaşıyorlar.

Bir partinin seçime girmemesi için özel bir çaba harcamak demokrasiye inanmamak demektir. “ İYİ Parti’yi acaba nasıl sistemin dışına iteriz, onları nasıl seçimlere sokmayız” diye bir arayışa girmek demokrasiye inanmamak demektir. Hangi parti olursa olursa olsun eğer koşulları yerine getirdiyse seçime girebilmeli. YSK’nın geçmişte aldığı pek çok karar var. İçtihatı değiştirdiler. YSK kendisini bir anlamda iktidar partisinin tekelinde gören bir kurum. Şu veya bu partiyi seçime sokmamak, onları seçim dışı bırakmak gibi bir düşünce doğru değil. Türkiye’de yapılacak olan seçime gölge düşürür.

'AHLAKİ DEĞİL AMA DEVLETİN BÜTÜN İMKANLARINI KULLANACAKLAR'

Devletin bütün imkânlarını kullanacaklar, bunları biliyoruz. Normalde ahlaki olarak devletin imkânlarının kullanılmaması lazım. Ama ahlakı olmayan, ahlakı tanımayan bir kesim varsa bunlar maalesef vatandaştan toplanan her kuruşu ülkenin çıkarları için değil kendi çıkarları için kullanıyorlar. Sadece parayı, araçlarını kullanmayacaklar aynı zamanda bürokratlarını da kullanacaklar. Valisi, kaymakamı, polisi, emniyet müdürü baskı kuracaklardır. Referandum sürecinde de bu yaşandı. O nedenle sandıkların başına mutlaka ama mutlaka en az birer kişi koymak zorundayız. Şimdi BirGün Gazetesi’nin okurlarına da seslenmek istiyorum: “Mehmet Ali Çelebi’nin de içinde olduğu hedef 1 milyon kişiyi sandıklarda görevlendirme kampanyası var. BirGün okurlarından da gönüllü olarak bu çalışmaya katılmalarını istiyorum. Gidip sandıkları koruyacaklar, onun güvenliğini alacaklar.

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'ADAYLIK KONUSUNDA PARTİMİZİN NABZINI TUTACAĞIZ'

Arkadaşların görüşlerini dinleyeceğiz. İzleyeceğimiz strateji nasıl olmalı onun üzerinde duracağız. Aday konusunda belki arkadaşlar düşüncelerini ifade edebilirler, onları da dinleyeceğiz.

Partimizin nabzını tutacağız. Siz de hak verirsiniz ki biz siyasal tarihi olan, tarihsel derinliği olan bir partiyiz. Demokrasi kültürümüz partide bir hayli yerleşmiş ve demokrasi kültüründen saptığınız zaman en sert eleştirilere de muhatap olabilirsiniz. Parti Meclisi’nde oturup bu ayrıntılar bu şekli ile konuşulacak. Parti Meclisi’nin vereceği karara saygı duyacağız.

'İKİNCİ TURDA EN AZ YÜZDE 60'LA GALİP GELECEĞİZ'

Her siyasal parti aday gösterirse seçim mutlaka ikinci tura gider. Tüm kamuoyu yoklamaları bunu söylüyor. İkinci turda da en az yüzde 60’la galip geleceğimizi düşünüyorum. Bu ülkenin insanları demokrasinin ne kadar güzel bir şey olduğunu biliyorlar. Demokrasiden vazgeçmek istemezler. AKP’nin içerisinde olup AKP’ye oy veren pek çok vatandaş da demokrasiyi savunuyor. Dolayısıyla bunu bir parti penceresinden görmek doğru değil. Demokrasi mi diktatörlük mü? Bunlardan birisi tercih edilecek. Biz en az yüzde 60 ile demokrasiden yana tavır alınacağını düşünüyoruz.

Bu ülkenin gerçek milliyetçileri, ‘ben milliyetçiliği ayağımın altına aldım’ diyen adamın yanında durmazlar, durmamalılar. Aksi halde kendilerinin milliyetçilikleri sorgulanır. Hem milliyetçiyim diyeceksin, partine bu ismi vereceksin her türlü milliyetçiliği ayaklar altına alan kişinin kanatları altında gidip kendini korumaya alacaksın. O nedenle ben ülkücü demokratların, muhafazakar demokratların, sosyal demokratların, sosyalistlerin, müslüman demokratların, liberallerin demokrasiden yana oy kullanacaklarına inanıyorum. Demokrasi ortak paydasını hem güçlendirmek hem de 24’ünde hayata geçirmek zorundayız.

Son Düzenlenme Tarihi: 21 Nisan 2018 11:28

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