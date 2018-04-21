Deniz SES Şubesi: Çocuk istismarında çözüm hadım değildir

Denizli SES Şubesi çocuk istismarı tasarısına karşı basın toplantısı gerçekleştirdi.

Denizli SES Şubesinde çocuk istismarı tasarısına karşı basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıya Eğitim Sen, BES, SES yöneticileri ve EMEP, SEP, ÖDP de destek verdi.

Toplantıda basın metnini SES Denizli Şube Baskanı Halit Karabulut okudu. Karabulut, tasarıda istismarı önleyen bir düzenleme olmadığını ifade ederek, “Hazırlanan yasa tasarısı, istismarla ilgili cezalara odaklanan ve sorunun çözümünü cezalarda arayan bir mantıkla hazırlanmıştır. Oysa istismar cezaların artırılması ile önlenemez. Devletin öncelikli görevi, istismarın oluştuğu şartları ortadan kaldırmak, koruyucu ve önleyici hizmetleri kurumsallaştırmaktır. Oysa kanun taslağında istismarın önlenmesine ilişkin bir perspektif ve önlemeyi içeren düzenlemeler yoktur” dedi.

Çocuk istismarında çözümün hadımda olmadığını ifade eden Karabulut, “Tasarı hazırlıkları başladığından itibaren kimsayasalkastrasyon, kamuoyunda yaygın kullanıldığı şekliyle hadım bir çözüm yöntemi gibi önerilmektedir ve tasarıda da bu düzenlemeye yer verilmiştir;, basit cinsel saldırı ile cinsel taciz dışındaki cinsel suçlarda cinsel isteğin ilaçla baskılanmasına yönelik tıbbı müdahalede bulunulması düzenlenmektedir. Bu düzenleme sorunu bireyselleştirmek, sorunun sebeplerini bireylere indirgemek demektir; bu ise istismar sorunun toplumsal boyutunu ve devletin istismarın önlenmesi sorumluluğunun üstünün örtülmesi anlamına gelmektedir. Bir yandan da yine istismar olduktan sonrasına yönelik bir cezadır ve öncesinde önlemeye dair bir yaklaşım niyeti olmadığını göstermektedir” ifadelerini kullandı. (Denizli/EVRENSEL)

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Son Düzenlenme Tarihi: 21 Nisan 2018 02:03

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